КОНи «сорвали» 60 запретных кустов в Петербурге. И собрали 4 кг готового «продукта»

Очередную наркотическую плантацию накрыли в Петербурге сотрудники полицейского управления по контролю за оборотом наркотиков (КОН). «Фермеры» задержаны.

По данным «Фонтанки», силовики задержали четырех предполагаемых наркосбытчиков 23 июля. Организатор преступной схемы – 39-летний уроженец Молдовы, зарегистрированный на проспекте Народного Ополчения. Выращиванием растений в его команде занималась семейная пара, супруги 46 и 53 лет. Также в группе был 36-летний сбытчик продукции.

В ходе обыска стражи правопорядка изъяли почти 4 кг наркотического вещества, а также почти 60 кустов запрещенного растения.