В СК раскрыли, сколько миллионов рублей сэкономили на противопожарной системе в «Зимней вишне»

Собственник торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово Юлия Богданова знала о неисправности противопожарной системы, но не стала оплачивать ремонт. Об этом сообщил заместитель главы главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России Сергей Голкин в интервью «Коммерсанту».

Как пояснил Голкин, компания, которая обслуживала противопожарную систему «Зимней вишни», предложила Богдановой заключить несколько дополнительных соглашений, чтобы наладить систему. Однако собственник отказалась, сэкономив тем самым около семи миллионов рублей.

«В результате, когда началось возгорание, система автоматического водяного пожаротушения не сработала, порошкового (пожаротушения) на четвертом и пятом этажах здания и вовсе не было, а пожарная сигнализация не была подключена», — сказал Голкин.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта этого года. Погибли 60 человек, среди них много детей. По делу о пожаре проходят одиннадцать фигурантов, среди которых сотрудники центра и кемеровского МЧС. В ходе расследования в «Зимней вишне» были обнаружены нарушения требований пожарной безопасности. Как стало известно, сотрудники МЧС не проверяли «Зимнюю вишню» по указанию руководства кемеровской прокуратуры.