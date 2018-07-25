В больнице умерла третья пострадавшая при взрыве газа в Красном Селе

Женщина, пострадавшая при взрыве газового баллона в Красном Селе, умерла в реанимации, не приходя в сознание. Таким образом, жертвами ЧП на улице Лермонтова, 46, стали три человека.

Как стало известно «Фонтанке», медики не смогли спасти одну из пострадавших при взрыве газового баллона в частном доме на улице Лермонтова, 46, в Красном Селе. Женщина лет 30 на вид (ее личность не установлена) умерла в реанимации поздно вечером 24 июля, не приходя в сознание.

Также жертвами трагедии стали пенсионер 60 лет и девочка 10 лет, живущая также в Красном Селе. В реанимации находится 38-летняя мать погибшей девочки. Второй пострадавший, мужчина 47 лет, зарегистрированный в одном из домов по улице Лермонтова, – в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, баллон сдетонировал в семь вечера в гараже частного дома, принадлежащего женщине 1949 года рождения. Взрыв не вызвал пожара, однако произошел обвал крыши гаража и помещений дома. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.