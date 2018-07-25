Пенсионерке почудился взрыв на ЛАЭС. На станцию пришлось ехать с проверкой

Пожилая женщина в состоянии алкогольного опьянения примерила на себя роль телефонного террориста, сообщив о якобы заложенной на Ленинградской атомной станции бомбе.

Как стало известно «Фонтанке», 62-летняя пенсионерка позвонила с мобильного на телефон экстренной службы «112» в пятом часу вечера 24 июля. Оператор, поднявший трубку, услышал примерно такой текст: «Необходимо перекрыть дорогу на атомную станцию, будет взрыв». Учитывая объект, о котором шла речь, угрозу не стали игнорировать: на ЛАЭС отправились с проверкой. Осмотр станции и ее территории не выявил ничего опасного. После этого правоохранительные органы отправились на поиски телефонной террористки. Несмотря на то, что женщина звонила с чужой «трубки», жительницу Красногвардейского района быстро вычислили и доставили в отдел полиции. Поскольку налицо было не только алкогольное опьянение, но и признаки психического расстройства, хулиганку госпитализировали.

Напомним, похожее было в июне: состоящая на учете в психоневрологическом диспансере Приморского района 40-летняя петербурженка несколько раз отправила сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве в метрополитене.