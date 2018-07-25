Москалькова рассказала о подготовке «паспортной амнистии» в России для добропорядочных граждан

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что «в отношении добропорядочных граждан», не имеющих гражданства, следует провести «паспортную амнистию». Об этом она заявила в интервью РБК 25 июля.

«Речь идет о тех гражданах, у которых были аннулированы паспорта, полученные в нарушение установленного законом порядка, как правило, в 90-е годы, — уточнила она. — Ко мне по этому поводу приходили и сами люди, попавшие в эту ситуацию, и правозащитники. К сожалению, работа над реестром данных лиц не завершена и их точное число пока не известно».

В конце прошлого года она сообщила, что от 2 до 4 тыс. людей в Крыму проживают без гражданства. Омбудсмен рассказала, что обратилась к правительству с просьбой провести соответствующую проверку.

Москалькова сообщила, что ставила «перед законодателями и ведомствами» вопрос о создании подзаконной базы, разрешающей вопрос людей без гражданства. Она затруднилась точно назвать число человек, проживающих в России без паспорта. «Никто не может точно назвать цифру, — сказала омбудсмен. — 20 тыс. — сведения, которые есть в Федеральной миграционной службы: столько было аннулировано паспортов. Но при последней переписи населения около миллиона граждан заявили, что у них нет документов, удостоверяющих личность».

Уполномоченный рассказала, что вместе с другими правозащитниками она поставила вопрос о создании реестра, который даст более точное представление об этой проблеме — как глобальной, так и государственной».