В СК рассказали, почему в день теракта в метро Петербурга не смогли взорвать бомбу на станции «Площадь Восстания»

Следственный комитет раскрыл подробности передвижения предполагаемого смертника Акбарджона Джалилова в метро Петербурга 3 апреля 2017 года, когда произошел теракт на станции «Технологический институт». О ходе расследования 25 июля рассказал заместитель главы главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Сергей Голкин в интервью «Коммерсанту».

По его словам, в подземку Джалилов вошел с двумя самодельными взрывными устройствами. Первое, мощностью около килограмма в тротиловом эквиваленте, оставил на «Площади Восстания». Он планировал привести ее в действие дистанционно, однако конструкция устройства не позволила осуществить план.

«Эксперты полагают, что из-за ошибок в конструкции первое СВУ не сработало. Джалилов, вернувшись на место закладки, увидел, что бомбой занимаются сотрудники правоохранительных органов, сел в поезд и на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» активировал бомбу, которая была у него с собой», — сообщил представитель СК.

Голкин также рассказал о роли Шохисты Каримовой, предполагаемой сообщницы террористов в подготовке взрыва. В отличие от своих сообщников, она проживала не в Петербурге, а в Москве. По версии следствия, Каримова помогала террористам уходить от слежки правоохранительных органов. «Могу лишь сказать, что, по версии следствия, она оказывала различные услуги другим участникам, в частности активировала сим-карты, предоставляла им телефоны. Это делалось, чтобы затруднить работу специальных служб по предотвращению террористической атаки», — рассказал Голкин.