Бывший главный редактор «Дождя» и сайта РБК запускает новое медиа. Проект будет публиковать расследования

Новое российское медиа «Проект» запускает бывший главный редактор телеканала «Дождь» и сайта РБК Роман Баданин. Издание будет специализироваться на больших форматах журналистских текстов: расследованиях, репортажах и историях. Об этом сам Баданин рассказал «Ведомостям» 24 июля.

По его словам, «Проект» — некоммерческое медиа, финансироваться оно будет за счёт российских и иностранных доноров. Сумму инвестиций Баданин не раскрыл, но отметил, что в работе «Проекта» задействованы 10 человек, бюджет издания составляет до $0,5 млн.

«У меня простая и звонкая цель – стать главным расследовательским медиа в России», — сказал он.

Последний год Баданин учился журналистике в Стэнфордском университете. Ранее он работал в должности главного редактора телеканала «Дождь», куда он перешёл с аналогичной позиции из РБК. Заместителем Баданина в «Проекте» станет Михаил Рубин, действующий журналист «Дождя». Сайт proekt.media станет доступен через несколько дней.

Баданин покинул РБК вместе с шеф-редактором объединенной редакции Елизаветой Осетинской после увольнения главного редактора газеты РБК Максима Солюса. Осетинская также уехала учиться в Стэнфорд, затем создала медиапроект The Bell.