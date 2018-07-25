Ford обещает создать к 2021 году беспилотный коммерческий грузовик

Автоконцерн Ford вложит в разработку беспилотных автомобилей 4 млрд долларов до 2023 года. Как пишет 24 июля Automotive News, для этих целей будет создано специальное подразделение Ford Autonomous Vehicles.

Его возглавит вице-президент Ford по автономным и электрифицированным автомобилям Шериф Маракби. Он работал в 2017-м над беспилотными автомобилями Uber.

Причем еще 1 млрд долларов Ford может вложить в стартап Argo AI, который занимается разработкой автономных систем. Главной целью проекта пока заявлено создание к 2021 году беспилотного легкого коммерческого грузовика.

Напомним, 8 мая 2018-го на Крымском мосту прошли испытания беспилотных «КамАЗов». Правда, они проехали всего 10 километров, и свыше 40 км в час им разгоняться не позволили. В Минтрансе отчитались об успехе испытаний. При этом пока беспилотные «КамАЗы» не оставляют без присмотра — на пассажирском сидении все равно находится оператор, который готов взять управление в случае необходимости.

Отметим, такая аккуратность может быть, в том числе, связана с проблемами беспилотников Uber. Один из них сбил насмерть женщину. Как выяснилось позже, проблема была в настройке программного обеспечения — беспилотный автомобиль посчитал, что женщина является «мелким препятствием» и не стал ее объезжать или притормаживать.