В США 25 человек обвинили в мошенничестве на 4,5 млн долларов при продаже автомобилей. Семеро подозреваемых — россияне

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения в крупном мошенничестве группе из 25 человек. Ущерб от деятельности преступников оценили в 4,5 миллионов долларов. Об этом сообщили в американском министерстве юстиции 24 июля.

Мошенники размещали в Интернете фальшивые объявления о продаже автомобилей. Брали с клиентов задаток, а затем исчезали. Деньги переводились на подставные фирмы и выводились за пределы США в Восточную Европу, откуда родом большинство подозреваемых. Группа работала с ноября 2016 года по июль 2018-го.

По данным прокуратуры, в мошеннической схеме замешаны семеро россиян, пять граждан Грузии, четверо выходцев из Азербайджана, трое из — Казахстана, также по двое из Латвии и Украины. В списке обвиняемых есть и граждане США и Турции. Большую часть подозреваемых задержала полиция. В розыске остаются восемь человек, среди них шестеро россиян.

Фигурантам вменяется сговор с целью мошенничества и отмывание денег. Им грозит до 30 лет тюрьмы.