Тела погибших при взрыве газа в Красном Селе остаются неопознанными, возбуждено уголовное дело

В Петербурге возбудили уголовное дело после гибели двух человек при взрыве газового баллона в частном доме. Следственный комитет квалифицирует инцидент как причинение смерти по неосторожности.

Как сообщает вечером 24 июля пресс-служба петербургского СК, при разгерметизации баллона произошла утечка газа с последующей вспышкой газо-воздушной смеси и разрушением дома.

«При осмотре места происшествия обнаружены тела двух неустановленных лиц. Кроме того, три человека госпитализированы в больницы Санкт-Петербурга, им оказывается необходимая медицинская помощь», – уточняют в следствии.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности», у дома работают криминалисты и судебные медики.

Как писала «Фонтанка», среди погибших есть ребенок. Дом на улице Лермонтова, 46 подключен к магистральному газопроводу. Газовый баллон использовался в гаражной пристройке, приспособленной под автомастерскую.