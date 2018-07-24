Американские учёные создали робота размером с клетку человека

Для проведения диагностики в труднодоступных местах ученые из Массачусетского технологического института создали микроробота. Размер устройства сопоставим с человеческой клеткой. Разработку планируется использовать в различных сферах: от медицины до нефтедобычи.

Как пишет TechCrunch, размер робота составляет от одной миллиардной до одной миллионной доли метра. Устройство может работать без подзарядки. Разработка оснащена фотодиодными полупроводниками, которые преобразуют свет в электрический заряд. Таким образом робот будет получать достаточно энергии для обеспечения деятельности.

Новинку планируют применять для диагностики повреждений в труднодоступных местах — от пищеварительной системы человека до газо- и нефтепроводов.