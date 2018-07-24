Ребенок и взрослый погибли при взрыве газа в Красном Селе. Трех человек госпитализировали

Два человека, в том числе ребенок, погибли при взрыве газа в Красном Селе. На месте работают сотрудники Следственного комитета.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 24 июля детонация газового баллона привела к разрушению хозяйственной пристройки частного дома на улице Лермонтова, 46. Под завалами оказались ребенок и взрослый, они погибли.

Еще трех пострадавших госпитализировали бригады скорой помощи.

По предварительной информации, пристройка использовалась для ремонта и хранения автотранспорта. Частный дом подключен к центральному газоснабжению. Сдетонировал баллон, который использовался в пристройке для хознужд. Инцидент носит бытовой характер.

Спасательные работы на Лермонтова продолжаются. В Красное Село приехали сотрудники Следственного комитета.