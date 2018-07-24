Очевидцы: река Новая убивает уток и их потомство

Угрозу для птиц несёт река Новая в Кировском районе Петербурга. Местные жители насчитали в воде семь мёртвых уток, среди них как взрослые особи, так и птенцы. Об этом горожане рассказали в социальных сетях 24 июля.

По словам очевидцев, птичьи тушки всплывают у коллектора на углу улиц Козлова и Солдата Корзуна.

«Пока власти города в очередной раз собираются почистить реку Новую в Кировском районе СПб, и по полгода ждут результатов экспертиз, в воде, «не представляющей опасности для человека», потихоньку начали гибнуть утки и их птенцы», — пишут горожане.

Ранее водоём покрыли сгустки чёрных водорослей. Местные жители регулярно замечают «нечто непотопляемое» в Новой. Экологи провели проверку и выяснили, что на поверхности воды скопились сине-зелёные водоросли и отмершая растительность. В Смольном намерены оценить загрязнённость донных отложений в реке.

В марте в речке Новая нашли химикаты, которые попадали в водоём из аэропорта Пулково через одноименный канал.