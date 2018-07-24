Американские сенаторы готовят новые санкции против России

Двое сенаторов от Республиканской и Демократической партий Линдси Грэм и Боб Менендес готовят двухпартийный законопроект об усилении санкций против России. Соответствующее заявление опубликовано 24 июля на официальном сайте Грэма.

Новые ограничения будут направлены на российский госдолг, энергетический и финансовый секторы. Отдельно указано на необходимость введения санкций против российских хакеров.

«Точно так же, как Владимир Путин четко заявил о своем намерении бросить вызов американской власти, влиянию и интересам безопасности внутри страны и за рубежом, Соединенные Штаты должны ясно заявить, что мы будем защищать нашу нацию», – говорится в заявлении сенаторов.

Сенаторы также пишут о необходимости создания специального Национального центра для ответа на российскую угрозу.

Напомним, санкции против России Евросоюз и США ввели в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией. Затем вводились и дополнительные ограничения из-за возможных действий России в Донбассе.