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24.07.2018 22:12
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Коньяки для МЧС. Торговым комплексам Петербурга намекают, как задобрить столичную комиссию

В торговые комплексы Петербурга поступают звонки от имени высоких чинов городского МЧС, которые якобы просят скинуться на подарки столичным шефам. Бизнес готов помочь, но только при личной встрече.

Как стало известно «Фонтанке», весь вторник, 24 июля, телефоны администраторов ТРК атакуют мужские голоса и представляются: заместитель начальника ГУ МЧС Петербурга, куратор надзорной деятельности Юрий Александрович Блохин и тоже замначальника, Игорь Валерьевич Титенок.

По словам звонящих, в Петербург из Москвы нагрянула представительная комиссия МЧС в составе четырех человек. Ее интерес связан с пожаром в кемеровской «Зимней вишне», и собственники торговых комплексов могут догадаться, что при плохом настроении гости обязательно найдут нарушения. В пользу этой аксиомы говорит статистика, согласно которой каждый шестой ТРК в России небезгрешен. И чтобы не оказаться в «черном» списке, столичных визитеров хорошо бы задобрить.

«Они чтят хорошие коньяки. Переведите на электронный кошелек 30 тысяч рублей, мы уж сами оформим подарки», – примерно так заканчивался каждый монолог.

По информации «Фонтанки», сотрудники расположенного на юго-западе Петербурга ТРК согласились оплатить «стол» московской комиссии, но при личной встрече.

«Заодно знакомство завяжем», – предложили они мужчине на том конце провода. И даже приехали к оговоренному месту встречи, но никого не застали.

Звонки о столичном МЧС приняли минимум в шести торговых комплексах города, они поступали с четырех сотовых номеров. Операторы разные, а регион один — Ульяновская область.

Электронные кошельки джентльменов удачи остались пустыми. Информация, которой они оперировали, находится в открытом доступе. Заместители начальника ГУ МЧС Петербурга Блохин и Титенок представлены на сайте ведомства, график проверок юрлиц тоже публичен.

По предварительным данным, все звонки осуществлены из исправительной колонии, и петербургскую полицию сотрудники ТРК о неизвестных просителях уведомлять не стали. Зачем лишний раз озадачивать ее бесперспективными изысканиями.

Справка:

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди них много детей. По делу о пожаре проходят десять фигурантов, среди которых сотрудники ТЦ и кемеровского МЧС. В ходе расследования в «Зимней вишне» были обнаружены нарушения требований пожарной безопасности. Как стало известно, сотрудники МЧС не проверяли «Зимнюю вишню» по указанию прокуратуры.

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