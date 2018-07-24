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Власть
24.07.2018 21:36
Печать

«Переговоры были предельно конструктивными». В МИД РФ отрицают, что премьер Израиля отказался от предложения России

Сообщения о том, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отверг предложение Москвы позволить иранским военным остаться на расстоянии 100 км от линии прекращения огня на Голанских высотах, не соответствуют действительности. Об этом 24 июля рассказал замглавы департамента информации и печати МИД России Артем Кожин, его заявление опубликовано на сайте ведомства.

Кожин подчеркнул, что переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с Нетаньяху были «предельно конструктивными». 

«Руководство Израиля высоко оценило российские усилия по созданию зоны деэскалации на юго-западе Сирии, что предусматривало отвод из этого района всех несирийских вооруженных формирований. При этом, к сожалению, американцы, с которыми обговаривались детали функционирования указанной зоны деэскалации, не выполнили собственные обещания отделить сирийскую вооруженную оппозицию от боевиков террористических группировок ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусры». Это вынудило сирийскую правительственную армию при поддержке российских ВКС осуществить войсковую операцию по ликвидации очага террористической активности в районах, прилегающих к Голанским высотам», – заявил Кожин.

При этом о самом российском предложении представитель МИДа ничего не сказал.Так же, как и о том, например, что сегодня, 24 июля, Израиль сбил в районе Голанских высот сирийский истребитель. 

Напомним, о том, что Беньямин Нетаньяху резко отверг предложение Москвы, ранее сообщал Reuters. По данным издания, Россия предлагала отвести иранские войска на 100 километров от линии прекращения огня. Однако Нетаньяху якобы сказал Лаврову: «Мы (Израиль) не позволим иранцам закрепиться даже в 100 километрах от границы».

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