Происшествия
Подъезд к Выборгской набережной заблокировала загадочная банка. Ее проверяли как бомбу
Полиция Петербурга оцепила Кантемировскую улицу при подъезде к Выборгской набережной. Автомобилистов встревожила подкинутая подозрительным пешеходом банка.
Как сообщили «Фонтанке» читатели, вечером 24 июля у четвертого дома на Кантемировской улице неизвестный мужчина бросил банку без опознавательных знаков и спешно удалился.
Очевидцы вызвали полицейских, те — взрывотехников. Расположение банки у самого съезда с Кантемировской под одноименный мост к Выборгской набережной вынудил оцепить проезжую часть.
Взрывотехники аккуратно исследовали банку. В ней оказалась обычная крупа. Автомобильное движение восстанавливается.