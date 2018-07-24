Подъезд к Выборгской набережной заблокировала загадочная банка. Ее проверяли как бомбу

Доля квартир и апартаментов с чистовой отделкой в жилых комплексах Группы «Эталон» в Москве до конца года может составить 30%. Сбалансированное предложение Компании уже сегодня включает более 600 квартир в двух вариантах отделки – «классическом» и «современном»