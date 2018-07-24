В Красном селе в частном доме рванул газовый баллон. Троих человек спасатели вытащили из-под завалов

Взрыв газа произошёл на территории частной застройки в Красносельском районе Петербурга вечером 24 июля. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы происшествия.

Как пояснили в пресс-службе городского МЧС, заявка из Красного села поступила в 19.20. В пристройке к 46-му дому на улице Лермонтова произошла разгерметизация газового баллона. От хлопка строение сложилось. Возгорания не произошло.

Фото: Читатель "Фонтанки" Сергей

Из-под завалов спасатели вытащили троих человек. Мужчину и женщину увезли в больницу, ещё одной женщине госпитализация не потребовалась. Очевидцы также сообщают о пострадавшем ребёнке, которого якобы увезла реанимация. В пресс-службе МЧС пока эту информацию подтвердить не смогли.