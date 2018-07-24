Рубль начал стремительно падать после заявления Трампа о возможном вмешательстве России в американские выборы

Курсы доллара и евро резко выросли вечером 24 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Скачок курсов начался около семи вечера. В это время доллар на Московской бирже стоил 62,70 рублей, уже к 19:45 доллар достиг отметки в 63,47. Евро в это время подрос с 73,38 до 74, 04 рублей.

Затем рост курса валют остановился. По состоянию на 20:30 доллар торгуется у отметки 63,22, а евро 73,84.

Спад курса рубля произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил о том, что на предстоящих выборах Россия будет играть на стороне его оппонентов.