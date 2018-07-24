Рокеры не хотят выступать на «Нашествии» из-за выставки военной техники. Организаторы фестиваля ответили, что танки нравятся гостям

Из-за пропаганды милитаризма фестиваль «Нашествие» проигнорируют сразу несколько популярных групп. Организаторы «главного приключения года» в ответ заявили, что выбывшим артистам с лёгкостью найдут замену.

Группы «Элизиум», «Порнофильмы» и «Йорш» отказались принимать участие в крупнейшем в стране музыкальном фестивале «Нашествие-2018» из-за сотрудничества организаторов мероприятия с министерством обороны. Об этом музыканты сообщили в социальных сетях.

«В начале июня организаторы это отсутствие нам подтвердили, а мы подтвердили своё участие. Сегодня вместе с извинениями от организаторов, пришла другая информация, – министерство обороны всё же в деле, с зоной техники и пунктом отбора в армию... В данной ситуации, отказ от участия — единственный возможный вариант для группы Элизиум. Пацифизм и антимилитаризм — для нас не пустые слова», — говорится в сообщении группы в фэйсбуке. (Орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.)

Организаторы фестиваля подчеркнули, что не видят в отказе «никакого скандала», с музыкантами сохраняются «прекрасные отношения».

«Более того, в этом нет никакого сюрприза ни для нас, ни для музыкантов. Мы изначально оговорили все условия и форматы сотрудничества, более того, на своей пресс-конференции мы открыто объявили, что на фестивале «Нашествие-2018» будут показательные выступления летчиков Министерства обороны, дружбой с которыми мы гордимся, группой высшего пилотажа «Русские витязи». Все знали о выступлениях пилотов Минобороны и это не вызывало ни у кого отторжения. Когда же министерство обороны озвучило всю свою программу на территории фестиваля «Нашествие-2018», музыканты сделали свой выбор. Поверьте, это совершенно нормально», — прокомментировала главный организатор фестиваля Евгения Киселёва.

По её словам, экспозиция Минобороны на поле «Нашествия» уже много лет пользуется большим интересом у гостей мероприятия. В этом году фестиваль примет 150 музыкальных групп, организаторы не испытывают трудности в замене отказавшихся из-за пацифистских убеждений артистов.

«Нашествие» пройдет с 3 по 5 августа в селе Большое Завидово Тверской области.