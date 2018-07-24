Кронштадтских коммунальщиков приняли за сторонников Навального

Жители Кронштадта увидели недоброе в незнакомцах, которые забрались на развязку кольцевой автодороги, чтобы растянуть банер. Звонки о том, что злодеи вывешивают на въезде город лозунги антиправительственного содержания, стали поступать в районную администрацию около 15 часов 24 июля.

Руководство района и силовики оказались на месте происшествия уже через 10 минут, но обошлось без задержаний. Выяснилось, что кронштадтцы приняли за сторонников Навального работников отдела районного хозяйства и благоустройства, работающих над праздничным оформлением Кронштадта ко Дню Военно-морского флота, и содержание вывешенного над КАД банера несёт вполне политкорректный посыл: «Кронштадт – город воинской славы».

В пресс-службе районной администрации «Фонтанку» заверили, что украшение Кронштадта к празднику идёт по плану, и похвалили горожан за проявленную бдительность.

«Кронштадт полностью оденется к празднику 25 июля, ко дню проведения генеральной репетиции морского парада. Это военно-морские флаги, банеры и растяжки, прославляющие флот, и цветочное украшение. Что касается остального, то армия и флот, как известно, вне политики», – рассказал пресс-секретарь администрации Кронштадта Андрей Краснобаев.