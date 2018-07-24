«Фонтанка» за 60 секунд — 24 июля

В России 1 млн военнослужащих, а Минобороны планирует сделать военнообязанными 40 млн легковушек. И вашу тоже. Зачем? Чтобы было из чего выбрать.

«Платон» живет три года, а сил для игр и роста требуется ой как много. Объясняем, кто зарабатывает на бортовых устройствах для дальнобойщиков.

Структуры Игоря Минакова взяли Парголово в плотное кольцо из двух миллионов метров новостроек.

Смольный передумал забирать у судоходных компаний пирсы на набережных Фонтанки. Сработал принцип старого коня — который не испортит, но и не вспашет.

В регионах тестируют систему мониторинга соцсетей «Инцидент менеджмент». В Смольном надеются обойтись своими силами.

В Доме молодежи, подведомственном комитету по молодежной политике Смольного, проводят обыски сотрудники ФСБ. Руководитель Дома молодежи Эльвира Реутская приуныла.

А на «Юноне» таможня нашла сотни килограммов санкционки. Потянуло костерком.

Наезд Земфиры на Гречку и Монетку имеет отношение к трансгендерной девушке, которую не пустили в «Ионотеку». Почему — объясняет тот самый Александр Ионов.

Что внутри у Криштиану Роналду: объясняем, как содержать своего мужчину, чтобы у него тоже все было как в 20 лет.

Серое на красном. В Петербурге настоящая граффити-война.

И напоследок — порция экзистенциального ужаса от Евгения Вышенкова. Вот кто знает все о монстрах.