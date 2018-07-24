«Братуха, негодяй, вы недостойны быть среди нас». Джабраилов ответил на исключение из «Единой России»

Решение об исключении из партии «Единая Россия» предприниматель и экс-сенатор от Чечни Умар Джабраилов считает жестоким и неправильным. Об этом он заявил РБК 24 июля.

Джабраилов подчеркнул, что в течение десяти лет по убеждениям был членом КПСС, однако по просьбе товарищей сменил политическое направление. По его словам, стрельба, устроенная в отеле Four Seasons, не может быть причиной того, «чтобы человека огульно оклеветали и лишили возможности быть активным членом «Единой России».

«Проступок, как говорил Цицерон, это не есть преступление. Ничего, что как-то дискредитировало бы политику «Единой России», я не совершил», — заявил Джабраилов.

Он отметил, что членства в партии его лишили за глаза, но пристраиваться к другому политическому движению он не намерен.

«Когда мне вручали партийный билет, я искренне радовался. А когда мне говорят: «Братуха, негодяй, вы недостойны быть среди нас», я это принимаю как данное, с чем не согласен», — сказал Джабраилов.

Сложившуюся ситуацию предприниматель сравнил с историей Александра Керенского, «который шел на работу, не зная, что станет руководителем Временного правительства».

Ранее адвокат экс-сенатора Зима Бочалова назвала решение об исключении Джабраилова преждевременным и нелегитимным. По её словам, устав партии не предусматривает отчисление членов с судимостью, решение принимается на совете «коллегиально, а не единолично». Отметим, решение об исключении Джабраилова, видимо, было принято после стрельбы в отеле Four Seasons.