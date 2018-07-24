18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+27°C
/ Завтра: +25
$ 62.92р
73.53р
20:39 24.07.2018
Расширенный поиск

Власть
24.07.2018 19:35
Печать

«Трампа они точно не хотят!» Президент США боится, что на следующих выборах Россия вмешается на стороне его оппонентов

Президент США Дональд Трамп высказал опасения, что на будущих выборах Россия будет играть на стороне его оппонентов. Об этом он написал 24 июля в своем Twitter. 

«Я очень обеспокоен тем, что Россия будет прилагать все усилия, чтобы оказать влияние на будущие выборы. Учитывая тот факт, что ни один президент не был жестче по отношению к России, чем я, они будут очень сильно помогать Демократической партии. Трампа они точно не хотят!» – заявил президент США.

В комментариях пользователи уже показали возможную реакцию демократов на это высказывание Трампа.

Отметим, Дональд Трамп сейчас находится в туре в поддержку генпрокурора Миссури, республиканца Джоша Хоули, который выдвигается в Сенат США. Сенатором от Миссури пока является демократ Клэр Макксаскилл, одна из руководителей президентской кампании Хиллари Клинтон. Выборы в Сенат пройдут 6 ноября 2018 года.

 

Справка:

13 июля в США было предъявлено обвинение двенадцати офицерам ГРУ Минобороны во вмешательстве в выборы в этой стране. Ключевым фигурантом назван 51-летний полковник Виктор Нетыкшо, который с января 2013-го по январь 2018 года возглавлял 85-й главный центр специальной службы ГРУ (расположен на Комсомольском проспекте в Москве).

Смысл киберопераций ГРУ, по версии Минюста США, заключался в хищении и публикации документов Демпартии для вмешательства в президентские выборы. Факт утечки и содержание файлов должны были существенно снизить рейтинг Хиллари Клинтон. Как считает обвинение, офицеры Минобороны причастны к разработке вредоносного ПО, которое внедрялось в компьютеры Нацкомитета Демпартии (DNC) и комитета Демпартии по выборам в Конгресс (DCCC), и хищению десятков тысяч файлов. Для фишинговой рассылки вирусов и публикации документов грушники, как следует из обвинительного акта, использовали оформленный на вымышленное имя биткоин-кошелек. С него оплачивалась аренда серверов по всему миру, в том числе установленный в Малайзии и использованный для создания dcleaks.com - на нем размещались похищенные документы.

По версии обвинения, сотрудники ГРУ отводили подозрения от России. Им принадлежит создание образа румынского хакера-одиночки Guccifer 2.0, который брал на себя ответственность за взлом сетей Нацкомитета Демпартии США. На самом деле, как указано в подписанном спецпрокурором Минюста Робертом Мюллером обвинительном заключении, сайт Guccifer 2.0 зарегистрирован с сервера, используемого 85-м центром спецслужбы ГРУ. Кроме Нетыкшо, во вмешательстве в выборы обвинены Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...
Загрузка...

Новости компаний
Setl City
24.07.2018 18:03

Команда Setl Group сыграла в футбол на школьном стадионе в ЖК «Солнечный город»

Футболисты холдинга Setl Group провели товарищескую встречу с командой компании-подрядчика «Сотэкс» на стадионе первой школы в ЖК «Солнечный город». Общеобразовательное учреждение с двумя бассейнами, рассчитанное на 1375 учеников, будет введено в эксплуатацию в ближайшее время.
Компания Л1
24.07.2018 16:56

Претензий по участку на Лазарева больше нет

10 июля 2018 года вступило в силу решение, принятое Санкт-Петербургским городским судом в пользу ООО «Механический завод СПб» (ГК «Л1 – Строительная компания №1»). Оно касается назначения земельного участка площадью 0,26 га, расположенного в Петроградском районе на набережной Адмирала Лазарева
ГК «Эталон»
24.07.2018 15:34

У ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» новый партнер по ипотеке

АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» аккредитовал жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 10-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная»
фото предоставлено пресс-службой ЦДС
24.07.2018 14:57

Группа ЦДС проведет сезон бесплатной йоги

Группа ЦДС совместно с некоммерческим проектом «Пока ты спал» запускает сезон бесплатной йоги* в парке им. Академика Сахарова у станции метро «Площадь Ленина» и в Палевском саду у станции метро «Елизаровская»
ГК «УНИСТО Петросталь»
24.07.2018 13:01

«Стимул» для школы в ЖК «Тридевяткино царство»

Группа компаний «УНИСТО Петросталь» завершила проектирование школы на 550 мест, которую планирует возвести в Мурино для жителей ЖК «Тридевяткино царство»
Компания Л1
23.07.2018 16:06

ЖК «Маршал» аккредитован еще одним банком

20 июля 2018 года Компания Л1 получила аккредитацию ЖК «Маршал» в «Транскапиталбанке»
ГК «Эталон»
23.07.2018 15:26

Каждая третья квартира Группы «Эталон» в Москве будет продаваться с отделкой

Доля квартир и апартаментов с чистовой отделкой в жилых комплексах Группы «Эталон» в Москве до конца года может составить 30%. Сбалансированное предложение Компании уже сегодня включает более 600 квартир в двух вариантах отделки – «классическом» и «современном»
Магазин "Кей"
23.07.2018 12:21

Селфи правит миром. Выбираем с КЕЙ смартфон для селфи

Фотографироваться любят многие, но при частом обновлении смартфонов и усовершенствование камер, не всем гаджетам удается отличная селфи-съемка. Для любителей запечатлеть себя КЕЙ подскажет рецепт выбора правильного гаджета для селфи-сессии
Setl City
23.07.2018 12:12

Благодаря ЖК «GreenЛандия» в Мурино станет на 8 детских садов и 2 школы больше

После завершения проектов Setl City «GreenЛандия-1» и «GreenЛандия-2» в Мурино откроются в общей сложности 8 новых встроенных детских садов и 2 общеобразовательные школы
АО «Строительный трест»
23.07.2018 12:10

7 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован еще двумя банками

Седьмой лот жилого квартала NEWПИТЕР, рассчитанный на 171 квартиру, получил ипотечные аккредитации от двух банков-партнеров компании «Строительный трест».
фото предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
23.07.2018 11:32

«Уральские авиалинии» вводят дополнительные рейсы в Калининград на летний период

В конце лета в расписании авиакомпании «Уральские авиалинии» станет больше рейсов в Калининград из Санкт-Петербурга
ГК «КВС»
23.07.2018 11:13

Мечты о «Наутилусе» от КВС сбываются

Банк ВТБ - партнер компании «КВС», предоставляет ипотечное кредитование на квартиру вашей мечты в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус».