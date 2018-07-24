«Трампа они точно не хотят!» Президент США боится, что на следующих выборах Россия вмешается на стороне его оппонентов

Президент США Дональд Трамп высказал опасения, что на будущих выборах Россия будет играть на стороне его оппонентов. Об этом он написал 24 июля в своем Twitter.

«Я очень обеспокоен тем, что Россия будет прилагать все усилия, чтобы оказать влияние на будущие выборы. Учитывая тот факт, что ни один президент не был жестче по отношению к России, чем я, они будут очень сильно помогать Демократической партии. Трампа они точно не хотят!» – заявил президент США.

В комментариях пользователи уже показали возможную реакцию демократов на это высказывание Трампа.

Отметим, Дональд Трамп сейчас находится в туре в поддержку генпрокурора Миссури, республиканца Джоша Хоули, который выдвигается в Сенат США. Сенатором от Миссури пока является демократ Клэр Макксаскилл, одна из руководителей президентской кампании Хиллари Клинтон. Выборы в Сенат пройдут 6 ноября 2018 года.