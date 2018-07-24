«Трампа они точно не хотят!» Президент США боится, что на следующих выборах Россия вмешается на стороне его оппонентов
Президент США Дональд Трамп высказал опасения, что на будущих выборах Россия будет играть на стороне его оппонентов. Об этом он написал 24 июля в своем Twitter.
«Я очень обеспокоен тем, что Россия будет прилагать все усилия, чтобы оказать влияние на будущие выборы. Учитывая тот факт, что ни один президент не был жестче по отношению к России, чем я, они будут очень сильно помогать Демократической партии. Трампа они точно не хотят!» – заявил президент США.
В комментариях пользователи уже показали возможную реакцию демократов на это высказывание Трампа.
24 июля 2018 г.
Отметим, Дональд Трамп сейчас находится в туре в поддержку генпрокурора Миссури, республиканца Джоша Хоули, который выдвигается в Сенат США. Сенатором от Миссури пока является демократ Клэр Макксаскилл, одна из руководителей президентской кампании Хиллари Клинтон. Выборы в Сенат пройдут 6 ноября 2018 года.
Справка:
13 июля в США было предъявлено обвинение двенадцати офицерам ГРУ Минобороны во вмешательстве в выборы в этой стране. Ключевым фигурантом назван 51-летний полковник Виктор Нетыкшо, который с января 2013-го по январь 2018 года возглавлял 85-й главный центр специальной службы ГРУ (расположен на Комсомольском проспекте в Москве).
Смысл киберопераций ГРУ, по версии Минюста США, заключался в хищении и публикации документов Демпартии для вмешательства в президентские выборы. Факт утечки и содержание файлов должны были существенно снизить рейтинг Хиллари Клинтон. Как считает обвинение, офицеры Минобороны причастны к разработке вредоносного ПО, которое внедрялось в компьютеры Нацкомитета Демпартии (DNC) и комитета Демпартии по выборам в Конгресс (DCCC), и хищению десятков тысяч файлов. Для фишинговой рассылки вирусов и публикации документов грушники, как следует из обвинительного акта, использовали оформленный на вымышленное имя биткоин-кошелек. С него оплачивалась аренда серверов по всему миру, в том числе установленный в Малайзии и использованный для создания dcleaks.com - на нем размещались похищенные документы.
По версии обвинения, сотрудники ГРУ отводили подозрения от России. Им принадлежит создание образа румынского хакера-одиночки Guccifer 2.0, который брал на себя ответственность за взлом сетей Нацкомитета Демпартии США. На самом деле, как указано в подписанном спецпрокурором Минюста Робертом Мюллером обвинительном заключении, сайт Guccifer 2.0 зарегистрирован с сервера, используемого 85-м центром спецслужбы ГРУ. Кроме Нетыкшо, во вмешательстве в выборы обвинены Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев.