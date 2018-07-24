СКК «выдавит» производство «Талосто» с Кузнецовской улицы

Торговый дом «Талосто», имеющий на Кузнецовской улице в Московском районе три земельных участка под свои предприятия, общей площадью более 5 га, намерен вывести с этой территории производство. Об этом компания заявила в поправке в Генплан, поданной на публичных слушаниях. Протоколы опубликованы на сайте КГА 19 июля. Компания просит изменить функциональную зону на этих землях с ПД (производственно-деловая застройка) на Д (общественно-деловая застройка с элементами жилья).

Пятна находятся рядом с СКК, который, напомним, хоккейный клуб СКА хочет реконструировать. Частью проекта реконструкции станет застраивание окружающей территории в шесть гектаров 300 тысячами квадратных метров недвижимости. Губернатор Полтавченко на днях подписал закон, который разрешит инвестору получить эту землю без торгов. Недавно для СКА согласовали и высоту застройки — 70 метров. Между тем «Талосто» причиной вывода своего производства называет создание «благоприятных, экологически чистых условий для жизни» – вероятно, для жизни будущих жителей новостроек позади СКК.

Жители Московского района, присутствовавшие на слушаниях по Генплану, проект не поддержали. И выступили за сохранение на этих шести гектарах рекреационной зоны. «У меня предложение запретить чиновникам исполнительных органов власти <…> реализовывать <…> проекты жилищного строительства под видом стратегических, посредством внесения законопроектов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга», – говорится в одной из поправок, которая не была принята районной администрацией.