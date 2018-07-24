Гонку «Тур де Франс» приостановили из-за слезоточивого газа. Полиция его применила против протестующих фермеров

Шестнадцатый этап велогонки «Тур де Франс» приостановили 24 июля. Участок трассы из Каркассона в Багнер-де-Люшон во Франции забросали сеном местные фермеры, в ответ полиция применила слезоточивый газ. Об этом сообщает The Guardian.

Слезоточивый газ помешал движению спортсменов. Соревнования остановили на пятнадцать минут. Велогонщикам промыли глаза водой, после чего они вернулись на маршрут. До финиша им оставалось ещё 187 км.

Среди пострадавших оказался четырехкратный победитель гонки Кристофер Фрум и лидер спринтерской классификации Петер Саган.

Протестная акция фермеров связана с сокращением государственного финансирования сельского хозяйства.