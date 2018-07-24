В Парголово на 50 гектарах построят 700 тысяч квадратных метров жилья

Порядка 700 тысяч квадратных метров жилья может появиться на шести участках в Парголово, принадлежащих компании «ИнвестКапитал», входящей в группу компаний «ЦДС». Как следует из поправки, которую структура застройщика подала на публичных слушаниях по изменениям в Генплан, на общей площади в 50 гектаров просят изменить функциональную зону с 2ЖД (малоэтажное строительство) на 3ЖД (средне- и многоэтажное). Участки граничат друг с другом, а значит, требуют комплексного освоения, заявляет инвестор.

Бывшие земли сельхозназначения находятся на юге Парголово, между Михайловской дорогой и дорогой на Каменку, недалеко от Суздальского шоссе и Нижнего Большого Суздальского озера.

В ЦДС «Фонтанке» заявили, что предполагаемый объем нового строительства – до 700 тыс. кв. м. Работы в случае принятия поправки в Генплан могут начаться в 2020 году. Объем инвестиций застройщик не называет. Зато говорит, что уже провел социологическое исследование, из которого сделал вывод — население против застройки не возражает. Автор исследования — Институт современного государственного развития. Также у бизнеса есть согласования муниципалитета и администрации Выборгского района, аэродрома Левашово, комитетов по энергетике и природопользованию. Следующим этапом проекта должна стать разработка проекта планировки, включающего в том числе и социальные объекты.

Здесь же, в Парголово, в случае внесения изменений в Генплан в будущем может появиться еще два миллиона квадратных метров новостроек.