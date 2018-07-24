В час пик застрявший поезд остановил движение по фиолетовой ветке петербургского метро

Сбой в движении поездов на фиолетовой ветке петербургского метро произошёл вечером 24 июля. Об этом «Фонтанке» рассказали читатели.

По словам горожан, на перегоне между станциями "Садовая" и "Адмиралтейская" около 18.30 застрял состав. Поезд простоял около десяти минут, затем продолжил движение. Также очевидцы рассказали, что около 18:35 поезд встал на перегоне между "Крестовским островом" и "Старой Деревней". Стоял он около 4 – 5 минут, видимо дожидаясь, пока уедет неисправный состав от "Адмиралтейской".

В справочной подземки нашему изданию рассказали, что движение останавливалось на участке от "Адмиралтейской" в сторону "Международной" «по технической причине». Сейчас, по данным метрополитена, поезда курсируют по фиолетовой ветке в штатном режиме.

В комментариях в соцсети очевидцы делились своими наблюдениями: "Машинист бегал по вагону и спускал давление с колес. Я, конечно, не механик, но если мне не изменяет память, то это тормозную систему заклинило".