Что делать при инфляции в миллион процентов?

2 1 млн процентов инфляции. Как это?

Британские журналисты в начале венесуэльского кризиса запустили индекс Bloomberg Cafe Con Leche, который показывает глубину падения на основе рыночной цены чашки кофе в пекарне в восточной части Каракаса.

Согласно этому индексу, 19 августа 2016 года чашка стоила 450 боливаров. Через год на ценнике значилось 2800, в начале 2018-го — 20 – 25 тысяч боливаров, в июне 2018-го — 1 млн, а 18 июля — 1,4 млн боливаров. При этом средняя зарплата в стране составляет в настоящее время 800 тысяч боливаров в месяц, а минимальная — 320 тысяч.

Гиперинфляция подобных масштабов фактически удваивает потребительские цены на ежедневной основе, отметил Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets. По его словам, в стране уже нет потребительского рынка. Ничего не продается, ничего не покупается, процветают мародёрство, грабежи и убийства. В метро Каракаса нет денег даже на покупку бумаги для печати билетов.