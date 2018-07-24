«Платон» живет три года. Кто заработает на этом миллиарды

Кто заработает на замене оборудования для системы оплаты проезда большегрузов по федеральным трассам.

Александр Тарасенков/Интерпресс

Игорь Ротенберг сам себе продает бортовые устройства для «Платона». Правда, немножко. Видимо, чтобы хоть как-то оживить рынок, львиная доля доходов которого утекает куда-то на Британские Виргинские острова.

Система «Платон» снова доставляет будоражащие новости: дальнобойщиков заставят раз в три года менять бортовое устройство, фиксирующее, на какую сумму они наездили. Правда, если разобраться, то никто не предлагает грузоперевозчикам платить за пресловутые приборы. За это уже заплатили мы все.

Минюст опубликовал официальный документ, из которого следует, что бортовые устройства для системы «Платон» надо менять каждые три года — иначе в них нарушается самая главная жилочка для криптографической защиты информации, и веры такому прибору нет. То есть не успели в 2015-м отгреметь первые протесты в офисах оператора «Платона» – ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС), – и вот опять.

На самом деле не все так плохо

Во-первых, бортовые устройства выдаются грузоперевозчикам бесплатно. Правда, получателю приходится подписывать договор безвозмездного пользования. В нем указана стоимость прибора – 6822,98 рубля, – которая не менялась с 2015 года. Эти деньги придется заплатить, если прибор сломается, потеряется, травмируется в ДТП или еще как-то сгинет на больших федеральных дорогах. Прибор, как только он перестанет быть нужен, следует вернуть обратно в офис «Платона». Если его комплектность нарушена, опять-таки придется заплатить. На этой почве в Интернете развелось некоторое количество контор, специализирующихся на продаже частей комплекта — от паспорта прибора (1500 рублей) до специальных присосок для его пластикового держателя (300 рублей за 4 штуки). Можно купить на "Авито" и сам прибор — от 2 до 6 тысяч рублей в зависимости от региона и алчности продавца.

Во-вторых, в том, что прибор надо менять раз в три года, никакой новости нет. В РТИТС утверждают, что об этом было известно еще в 2015 году, когда населению с грузовиками раздали первую партию бортовых устройств в 200 тысяч штук.

«Замена приборов обусловлена требованиями ФСБ России к средствам криптографической защиты информации (СКЗИ), – пояснили «Фонтанке» в пресс-службе РТИТС. – Разрешенный срок их эксплуатации составляет 3 года, это прописано в паспорте устройства. Замена устройств обеспечит сохранение надежности защиты данных пользователей системы от несанкционированного доступа. В настоящее время Минюст прорабатывает нормативные изменения, чтобы разрешить сдавать устройства в неполной комплектации. То есть определить, что считать «неполной комплектацией», а что неисправным состоянием».

Плановая замена первых 200 тысяч приборов стартует в сентябре-октябре 2018 года. Оператор обещает оповещать дальнобойщиков о необходимости замены устройства за месяц до истечения срока эксплуатации.

И вот тут начинается самое интересное. Потому что приборы, конечно же, не падают с неба, а закупаются оператором «Платона» у производителей, которые и заработают на бдительности ФСБ в отношении криптографической защиты.

Производителей три. Компания «Центрсвязьинформ» (ЦСИ) поставляет БУ 1201, комплектующие к нему и аппаратно-программный комплекс «Сцилла», который устанавливается на рамки на трассах, но не должен меняться раз в три года, поэтому в контексте обсуждаемой темы не интересен. НТЦ «Измеритель» изготавливает БУ-101, а ООО «Глобальные системы автоматизации» поставляет БК-СВП 1.0. Кстати, дальнобойщики вполне могут пользоваться бортовыми устройствами совершенно посторонних производителей. Но только в том случае, если РТИТС разрешит — убедившись, в соответствии с нормативными документами, что прибор годится для «Платона» по своим измерительным качествам.

Между тем три упомянутых производителя за три года обеспечили своей продукцией 780 тысяч большегрузных автомобилей.

Но, как честно признаются в РТИТС, 90% этого объема изготовила компания ЦСИ.

По данным системы СПАРК, более 30% компании ЦСИ контролируется компанией «Бентор Трейдинг Инкорпрорейтед», прописанной на Британских Виргинских островах. Еще 20% ЦСИ принадлежат российской ЗАО «АФК Система телеком». Но если посмотреть ее связи, то не менее 20% этого ЗАО принадлежат все тому же британско-виргинскому «Бентор Трейдинг Инкорпрорейтед». Британские Виргинские острова — это оффшорная зона, а значит, предмет темный и исследованию не подлежит.

НТЦ «Измеритель» на этом фоне выглядит скромно, потому что оффшорных связей не имеет.

А вот ООО «Глобальные системы автоматизации» имеет в качестве совладельца со 100% долей в управлении компанией Игоря Аркадьевича Ротенберга. Того самого, который числится в совладельцах РТИТС, закупающего у ООО «Глобальные системы автоматизации» бортовые устройства для «Платона», правда, совсем немножко — меньше 10% от необходимого.

Указанная в договоре безвозмездного пользования сумма в 6822,98 рубля и есть закупочная цена одного прибора. То есть на волне замены поставщик должен получить контракт примерно на 1 млрд 364 млн 596 тысяч рублей.

Вернее, уже получил. РТИТС в период с 2015 года по сей день закупило 2 миллиона бортовых устройств на, примерно, 13,65 млрд рублей. Компания ежегодно получает из бюджета 10,6 млрд рублей в качестве платы государства за использование объектов в период концессии. Приборы, которые дальнобойщики принесут сдавать, вполне могут вернуться в оборот после ремонта и замены криптографического блока СКЗИ. Но сейчас никто не возьмется предсказывать, какой процент побывавших в употреблении устройств может претендовать на новую жизнь.

В РТИТС считают, что рынок бортовых устройств весьма перспективен для российских производителей. Особенно для тех, кто делает устройства многофункциональные — сочетающие в себе не только счетчик для «Платона», но и еще какие-нибудь полезности, вроде тахографа или видеорегистратора. Потому что приборы, которыми дальнобойщикам приходится пользоваться сейчас, должны получать питание только через гнездо прикуривателя. А по правилам между прибором и этим гнездом не должно быть никаких посторонних переходников, чтобы не допустить вольного или невольного нарушения чистоты сигнала. То есть дальнобойщик, обремененный бортовым устройством, не может в пути даже подзарядить мобильник.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»