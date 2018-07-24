«Полмиллиона долларов на наших, принимаю на слово». Как устроен бело-серый букмекерский бизнес

Во время прошедшего чемпионата мира оборот ставок на спорт только среди российских компаний превысил 250 млрд рублей. «Фонтанка» доверительно побеседовала с топ-менеджерами и владельцами этого бизнеса.

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"Фонтанка" рассказывает, как российскую историю букмекерства начали писать шахматисты, как VIP-ставки принимаются по звонку и какая на самом деле картина скрывается за скучной бухгалтерской отчетностью.

Объем денег, которые в виде ставок на спорт в 2017 году курсировали от игрока к конторе и обратно, по разным оценкам, составляет от 700 млрд до 1 трлн рублей. Точные цифры назвать сложно, потому что огромная часть поля, на которой происходит игра, покрашена в серый цвет. К российскому рынку уже пристально присматриваются иностранные компании.

Ты помнишь, как все начиналось

На первый взгляд может показаться странным, что основателями одной из первых букмекерских контор в России были шахматисты. Собеседник «Фонтанки» из мира ставок вспоминает, что в 1994 году именно гроссмейстер Анатолий Мачульский открыл компанию «Фонбет». То есть на заре буржуазной революции, когда бизнес организовывали «новые русские», братва и чиновники при власти, за букмекерство взялись интеллектуалы, которым в те времена, казалось бы, не должно было быть места.

Этот бизнес был основан не на силе и связях, а на компетенциях, которых тогда попросту практически ни у кого не было. Свои математические таланты Мачульскому в те годы, кроме шахмат, особо применить было негде – IT-отрасль в стране была совсем никакая. Один из его коллег по шахматному цеху также открыл букмекерскую компанию «Марафон», но его имя, судя по всему, так и останется известным только узкому кругу лиц.

В нулевые, когда «Марафон» уже раскрутился и держал до 50% рынка, фирма привлекла к себе интерес. Собеседник «Фонтанки» говорит, что были и рейдеры, и силовики, и даже Сергей Лалакин, известный также как Лучок. Его имя в 1990-е годы нередко упоминалось рядом со словосочетанием «Подольская ОПГ». Посмотрев на все это, контора продала свои точки на «земле» и первой ушла в Интернет.

Чуть позднее в этот бизнес нырнули те, кто работал в казино. У них с математикой тоже все было в порядке, но ко всему прочему это люди, которые не понаслышке знают контингент, который живет азартом. В профессиональной среде таких зовут «заигранные».

Они пришли в мир ставок сразу после того, как государство загнало игорный бизнес в специальные зоны. На сегодняшний день налоговой службой, которая выдает лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, выдано 32 бумаги. Первая из них датируется 2009 годом, а последняя получена 5 июля 2018 года.

Создатель «Фонбета» Анатолий Мачульский умер в прошлом году от тяжелого заболевания. О том, что он был создателем конторы, было известно многим, а о его смерти писали как сухие заметки, так и трогательные некрологи, вспоминая, что он на свои деньги организовал несколько шахматных турниров. При этом фамилии Мачульский ни сегодня, ни 15 лет назад в выписках налоговой не фигурировало. Тем не менее дело его живет.

Бело-серые деньги

Если смотреть на все через цифры бухгалтерской отчетности, то пятерка крупнейших игроков этого рынка будет выглядеть так: «БингоБум» (18 млрд рублей выручки), «Бет-Сити» (16,5 млрд рублей выручки), «БалтБет»(10,9 млрд рублей выручки), «Фонбет» (4,8 млрд рублей выручки) и «Лига ставок» (4,5 млрд рублей выручки). Однако, по мнению собеседников «Фонтанки», реально компании делят рынок в следующих пропорциях: «Фонбет» – 25%, "1хСтавка" – 20%, "Лига ставок" – 18%, «ВинЛайн» – 12%, «Марафон» – 10%, «Бет-Сити» – 5%, «БалтБет» – 5%, «Лион» – 5%.

Собеседник «Фонтанки» уточняет, что для полной объективности нужно еще учесть долю контор-«малышей», таких как «БингоБум», «Панорама» и других. Если рассматривать доли каждого из основных участников рынка как отдельные пироги разных размеров, то «малыши» все вместе съедают примерно по 15% от каждого лакомства.

На вопрос, почему реальная ситуация расходится c документами, игроки рынка поясняют, что букмекерский рынок сейчас фактически существует в двух интернет-зонах: зоне «ру» и в зоне «com». Все, что проходит через зону «ру», официально регистрируется и попадает в отчетность. Зона «com» активно блокируется Роскомнадзором, но через неё проходит еще около 62 млрд рублей. На возникшие вопросы представитель мира ставок ответил: «Ни Роскомнадзор, ни налоговая ничего доказать не могут, и вряд ли это получится у «Фонтанки».

Что касается пунктов приема ставок «на земле», то это (примерно как бумажные газеты) формат отмирающий и, скорее, статусный. Молодежь не хочет ходить в конторы, потому что прекрасно владеет гаджетами. Профессионалы отрасли считают, что следующее поколение будет готово посещать пункты приема ставок, если там будет какое-то модное пространство, например бар или что-то вроде клуба по интересам.

Все ставки, которые делаются в интернет-зоне «ру», с 2014 года проходят через центр учета приема интерактивных ставок (ЦУПИС). Сейчас таких ЦУПИС два, оба созданы букмекерскими саморегулируемыми организациями (СРО).

«Не секрет, что в России есть два лагеря в букмекерском бизнесе. Они примерном поделены по двум обязательным саморегулируемым организациям: в Первой СРО играет ведущую скрипку БК «Лига ставок», а в СРО «Ассоциация букмекерских контор» крупнейший участник на сегодня – БК «Фонбет». Пик противостояния лагерей был несколько лет назад, когда Первая СРО активно лоббировала ныне действующее законодательство об интерактивных ставках (онлайн-букмекерстве), а тогдашнее руководство второй СРО критиковало предлагаемые нормы. Примерно в то же время камнем преткновения стал законопроект о запрете неспортивных ставок: в Первой СРО его активно поддерживали, а тогдашнее руководство второй СРО его критиковало», – рассказал директор по стратегическому развитию «Рейтинга Букмекеров» Алексей Ткачук.

Если оценивать рынок по объему выручки, то, по опубликованным цифрам, речь идет о 70 млрд рублей на 2016 год – именно тогда в последний раз букмекеры публиковали отчетность. На сегодняшний день сами игроки отрасли оценивают общую выручку участников рынка примерно в 94 млрд рублей.

Если говорить об объеме ставок, то президент Первой саморегулируемой организации букмекеров Юрий Красовский сообщил, что различные исследователи сходятся на общей цифре в 700 млрд рублей в год, из которых 210 млрд рублей – легальный рынок. Еще около 490 млрд рублей приходится на нелегальный сектор, то есть на зону «com». Самую смелую оценку оборота ставок дал гендиректор Bwin в России Дмитрий Сергеев – 1 триллион рублей.

«Коммерсант» пишет, что только на ЧМ-2018, по оценкам «Рейтинга Букмекеров», объем ставок достиг 250 млрд рублей, в том числе и в «сером» сегменте. С этой оценкой согласились в БК «Лига ставок», а в «БалтБет» назвали цифру в 120–130 млрд рублей и еще порядка 80 млрд рублей в нелегальном сегменте.

Если взять простую и надежную статистику посещаемости сайтов с SimilarWeb, то можно увидеть, что, например, официальный сайт «1хСтавка», который российские игроки упрямо продолжают называть «1xBet», находящийся в зоне «ру», за июнь посетило 7,7 млн человек, а вот 1xBet.com посетило 14 млн пользователей. А помимо этого есть еще тысячи различных зеркал, которые также ведут не в зону «ру».

Дело даже не в том, что букмекеры не хотят светить в отчетности реальную выручку. Просто сделать ставку в «сером» поясе гораздо проще – для этого вообще не нужно никуда ходить, достаточно работать с гаджетом. Чтобы ставить легально, нужно как минимум один раз посетить контору с паспортом. Государство пытается бороться с нелегальным сектором, но, судя по всем оценкам, пока безуспешно. Например, с помощью вступившего в силу с 26 мая 2018 года «Закон о запрете переводов нелегальным букмекерам», суть которого содержится в его названии: кредитным организациям запрещено осуществлять переводы денег букмекерским конторам, попавшим в «черный» список налоговой».

«Это очень серьезный и последовательный шаг государства, направленный на борьбу с нелегальным игорным бизнесом. Это логическое продолжение деятельности Роскомнадзора по блокировке сайтов, не соответствующих нормам законодательства. Несмотря на активные действия надзорных органов, сами по себе блокировки явно недостаточно эффективная мера, поскольку нелегальные организаторы азартных игр очень быстро приспосабливаются, создают зеркала своих сайтов и придумывают другие способы обхода запрета. В случае с запретом переводов ситуация для них значительно усложнится», – считает президент Первой саморегулируемой организации букмекеров и по совместительству совладелец БК «Лига ставок» Юрий Красовский.

Серое в сером

Впрочем, внутри нелегального сектора существует своя отдельная «тема», которую не искоренить никакими законами: так называемая «VIP-приемка». Как правило, официально сделать ставку более 10 млн рублей в букмекерской конторе нельзя. Например, в конторах «Фонбет» и «Винлайн» нельзя было сделать ставку на победу нашей команды в матче Россия – Хорватия больше чем на 2,6 млн рублей. В «Лиге ставок» планку задрали чуть выше – 17 млн рублей. Однако есть среди игроков те, кому хочется поставить больше, чем можно всем остальным.

«Здесь только крупные ставки, и все основано на доверии. На слове. Фактически это телефонные договоренности, когда игрок звонит либо напрямую владельцу конторы, либо уполномоченному лицу. И они на словах договариваются, сколько ставится и по какому коэффициенту. В принципе, так могут играть два любых человека, если они способны ответить за проигрыш или победу своего предложения. Так работают любые букмекеры и свежая кровь – силовики, околоуличные и бизнес, чиновники. Тут профессию не вычислишь. Это даже не обязательно те, кто ездит по казино. В казино еще собраться нужно и полететь за азартом. А здесь три минуты надо, главное – при себе иметь азарт», – говорит собеседник «Фонтанки» из руководства крупной конторы.

К тем, кто приходит к букмекерам не просто для получения острых ощущений, а для заработка, отношения строгое. На дистанции их вычисляют и отрезают от возможности играть. У таких людей по 20 почтовых адресов, они просят родственников зарегистрировать аккаунт, но их все равно вычисляют. Играть им не дают потому, что на дистанции они оказываются сильнее конторы. Это называют «негласным правилом азарта» – профессиональные «каталы» не нужны ни в казино, ни в букмекерской конторе.

Глядя на список имен и фамилий владельцев букмекерских, известных имен не встретишь. Как поясняет собеседник «Фонтанки», реальных хозяев бизнеса среди них почти нет. «Ментально многие люди относятся очень криво, власти не видят разницу между казино и букмекером. Кому нужна слава «короля ставок», например? А журналистам только дай возможность зацепиться». При этом совсем далеких номиналов в этом бизнесе не держат – уж слишком велики доходы.

Из известных собственников БК стоит отметить уроженца Ростова Сергея Самсоненко, который владеет «БетСити». Как писал РБК, его состояние за 10 лет жизни в Скопье достигло € 100 млн, или 7 млрд рублей. Он уже владеет тремя главными македонскими клубами под названием «Вардар», из которых два гандбольных и один футбольный.

Одним из реальных бенефициаров «Лиги ставок» является президент компании Юрий Красовский, который уже больше десятка лет в этом бизнесе. Правда, владеет компанией он через британское юрлицо. По его словам, до недавнего времени так было надежнее, но сейчас ситуация изменилась, и возможно, что вместе с ней изменится и юрисдикция, которой он будет пользоваться.

Интересные люди когда-то владели компанией «БалтБет». В 2003 году её юрлицо создал Владимир Митрофанов, после чего 16 февраля 2006 года компания оказалась в собственности у Людмилы Викторовны.

Рост по всем фронтам

Один из игроков сообщил «Фонтанке», что ожидает, что даже если он ничего не будет делать, то его компания будет стабильно расти на 20%. Если будет вкладываться в продвижение, то рост составит примерно 60%.

«Чемпионат мира-2018 многократно превзошёл мировое первенство 2014-го по объёму ставок, во многом благодаря изменениям в российском законодательстве. Вот пример для сравнения: финал Франция – Хорватия в два раза обошел финал Лиги чемпионов "Реал Мадрид" – "Ливерпуль" по объему ставок. Финал ЛЧ-2018 был самым убыточным матчем за всю историю компании, но и по этому показателю Франция – Хорватия установила новый рекорд, обойдя его в 3,5 раза», – рассказали «Фонтанке» в "Лиге ставок".

На втором месте по объему ставок и прибыльности стал матч Россия – Хорватия. В сравнении с обычным месяцем количество ставок выросло в 1,5 раза, а клиентов — в 2,4 раза, объем ставок — вдвое, а размер средней ставки — в 1,3 раза. Но вот сумма ставок, принятых на весь турнир, превысила сумму выплат на 9,9%. Самый крупный проигрыш в «Лиге ставок» – это пари, где игрок поставил 4,3 млн рублей на победу Германии, которая вопреки ожиданиям проиграла Южной Корее со счетом 2:0.

Про рекламу конторы тоже не забывают. Собеседник «Фонтанки» отмечает, что больше всего на продвижение в этом году, по крайней мере на ТВ, тратится «Фонбет», который заплатил за ролики на Первом канале порядка 400 млн рублей. Еще 300 млн рублей главный канал страны заработал на сотрудничестве с «Лигой ставок». На профильном «МатчТВ» свои ролики размещала БК «ВинЛайн» за 250 млн рублей. А остальные выбрали Интернет.

Основная борьба за рекламу разворачивается за упоминания на самых просматриваемых спортивных событиях: чемпионаты мира и Европы по футболу, премьер-лиги Англии, Испании, Италии, Франции и Германии, Лиги чемпионов и Лиги Европы. Футбол вообще наиболее популярный вид спорта для ставок – 85% игроков выбирают именно его. На втором месте теннис, потому что очень много событий и широкое поле для ставок, а дальше хоккей, баскетбол и другие.

На российский рынок постепенно обращают свое внимание конторы из других стран. По информации «Фонтанки», в борьбу на нашем рынке собирается ворваться «Бет 365». Не то чтобы иностранцев раньше кто-то «щемил», просто они довольно долго присматривались к нашему рынку.

Именно «Бет 365» является одним из лидеров английского мирового рынка, где выручка компаний переваливает за 8 млрд фунтов (более 650 млрд рублей), что практически в 10 раз больше, чем в России. Компания была одной из первых, кто продал все залы и вложился в онлайн. Из отечественных компаний английскую лицензию имеет «Марафон», но всерьез конкурировать с тамошними игроками практически невозможно. Собеседник «Фонтанки» отмечает, что на зарубежном рынке активнее всех представлена 1xBet, которая работает в Нигерии, Италии и Иране. Головной офис компании, кстати, находится на Кипре, хотя компания зарегистрирована в Брянске.

Вместе с увеличением цифр в графе «прибыль» для контор растут налоги. В 2017 году для букмекеров приняли закон об увеличении налогов в два раза. Абсурдно, но среди игроков рынка все радовались. Потому что изначально государство планировало увеличить налоги для контор в 10 раз. В итоге общий объем целевых отчислений членов Первой СРО букмекеров России за 2017 год на спорт составил 273,3 млн рублей, из которых 136 млн рублей отправилось «на развитие футбола». В этом году цифры будут больше.

Несмотря на отрицательную репутацию букмекерства, оно является неотъемлемой частью спорта. Главная проблема отрасли, с точки зрения продвижения у потребителей, заключается в менталитете россиян, многие из которых рассматривают ставки на спорт как способ заработка. На Западе пари на матч является видом досуга, который просто сопутствует просмотру спортивного события. Люди получают удовольствие от того коктейля гормонов, который вбрасывается в кровь после сделанной ставки, говорят букмекеры.

Михаил Грачев, Евгений Вышенков,

«Фонтанка.ру»