Выручка «О'кей» во втором квартале упала на 11%. Виновата продажа части бизнеса и чемпионат мира по футболу

Крупный продуктовый ретейлер «О'кей» отчитался вслед за конкурентами — Х5 Retail Group и «Лентой» — об итогах за второй квартал и первое полугодие 2018-го.

Как следует из опубликованного 24 июля отчета компании, в апреле – июне выручка группы уменьшилась на 10,6% по сравнению с прошлым годом — до 37,4 млрд рублей. Как пояснили в компании, виновата продажа части бизнеса Х5 Retail Group. Скорректированный с ее учетом показатель выручки снизился на 2,5%. Также негативно повлияла на оборот инфляция и давление конкурентов, а также проведение чемпионата мира по футболу. Но чем именно мундиаль помешал ретейлеру, не уточняется.

Розничная выручка группы в первом полугодии уменьшилась на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 77,2 млрд рублей.

Выручка формата «О'кей» сократилась на 11,3%, до 70,9 млрд рублей, у формата «Да!» выросла на 35,4% до 6,3 млрд рублей. Выручка сопоставимых (работающих больше года) магазинов группы уменьшилась на 2,3%: трафик упал на 1,5% к прошлому году, средний чек – на 0,8%.