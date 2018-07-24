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Общество
24.07.2018 18:54
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Каждому генералу по Maserati. Минобороны включило в мобилизацию люксовые автомобили

Российская армия хочет поставить на свой учет 40 миллионов легковушек. "УАЗы" военных чинов не удовлетворяют, в случае опасности у граждан отберут иномарки всех классов.

Каждому генералу по Maserati. Минобороны включило в мобилизацию люксовые автомобили

/pixabay.com/

Министерство обороны опубликовало на сайте нормативных правовых актов проект приказа о перечне транспортных средств, которые гражданское население обязано по первому требованию передать армии. Если Сергей Шойгу поставит свою подпись, каждое авто, независимо от проходимости и комфорта, надо будет поставить на учет в военкомате.

Военно-транспортная обязанность в России действует на данный момент избирательно. Учету в военных комиссариатах подлежат автомобили повышенной проходимости (внедорожники), микроавтобусы, тракторы, снегоходы, квадроциклы. При объявлении военного положения они подлежат изъятию в пользу армии.

С августа 2018 года Минобороны хочет расширить список подконтрольных машин, принадлежащих гражданскому населению. Приказ Шойгу распространится на категорию M1. Она объединяет легковые автомобили вместимостью до восьми человек. Их в стране более 40 миллионов.

В приказе и пояснительной записке к нему не объясняется, зачем военным такой запас автомобилей. Штатная численность Вооруженных сил России составляет 1,9 млн человек, из них военнослужащих – 1 млн. Их потребности уже перекрыты, с учетом того, что на учете и так стоят "УАЗы" (а их более 1,5 млн в стране) и внедорожники иностранного производства.

Единственное разумное объяснение новелле – возможность выбора. Средний возраст гражданского парка легковых автомобилей России превышает 12 лет, подсчитало в прошлом году аналитическое агентство «Автостат». Доля иномарок составляет 60 процентов. В учетные карточки транспортных средств обязательно вписывается техническое состояние. Эти данные анализирует Главное организационно-мобилизационное управление Генштаба ВС. Его в марте 2018 года возглавил генерал-лейтенант Евгений Бурдинский, который ранее отвечал за мобилизационную подготовку в Западном военном округе. На штабных должностях он служит с 1997 года. Собственно, инициатором поправок и стало ведомство Бурдинского.

Новый закон об автомобильной мобилизации позволит фильтровать призываемые автомобили по уровню комфорта и техсостояния. Он обяжет идти в военкоматы также владельцев машин люксового сегмента. Их в России примерно 10 тысяч. Треть составляют Bentley, пятую часть – Maybach. Автомобилей Maserati наберется как раз под численность генералов, их около 900. Примерно столько же зарегистрировано Rolls-Royce. Владельцы, независимо от положения в обществе и размера кошелька, должны оставить достоверные ФИО, фактический домашний адрес, телефон, указать военно-учетную специальность.

Судя по проекту приказа, в Минобороны не вполне доверяют гражданам. В настоящее время список поставленных на учет автомобилей сверяется военкоматами по базам ГАИ, гостехнадзора, Росстата. Теперь еще черпать сведения об автомобилистах начнут из недр Федеральной налоговой службы.

«Необходимость заключается в увеличении количества источников информации, что позволить осуществить их сверку и повысить достоверность представленной информации», – говорится в пояснительной записке.

По всей видимости, государство оказалось не готово к революционному предложению Минобороны. Для автовладельцев предусмотрена символическая ответственность за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей. Статья 19.25 обещает штраф до 500 рублей. Карательный либерализм уже породил разговоры об ужесточении санкций, в том числе за нарушение правил дорожного движения. Дескать, нечего ценный мобилизационный ресурс вгонять в фонарные столбы и крушить их в ДТП на «встречках».

Подготовленный Минобороны приказ поставит в неловкую ситуацию иностранных автопроизводителей. С одной стороны, без высокого качества рынок не завоюешь, а с другой, зачем делать безупречный «Бентли», на котором будет проще доехать до условного Берлина.

В Минобороны подчеркивают, что изъятие автомобилей начнется в исключительных случаях. Действительно, военное положение – особый правовой режим в случае агрессии против России или непосредственной угрозы агрессии. Оно объявляется указом президента. Но по федеральному конституционному закону «О военном положении» актом агрессии могут быть признаны не только вторжение в Россию либо аннексия ее территории, но и нападение вооруженных сил иностранного государства на российские войска независимо от места их дислокации. Кроме того, закон позволяет считать агрессией засылку в Россию вооруженных групп или наемников.

Поэт Андрей Орлов (Орлуша) откликнулся на злобу дня фантазией о проводах автомобилей в армию:

На столе — салаты и компоты,
Водка есть, её мы тоже пьём.
Провожаем в армию «Тойоту».
Дружно провожаем, всем селом.
Битая, с коробкой-автоматом,
Двадцать лет, ещё бы жить и жить!
По повестке из военкомата
Уезжает Родине служить.
Вон в неё детишек поналезло
Вспоминать, как ездили на пляж.
Ей пора машиной стать полезной,
Белый цвет сменить на камуфляж.
Так и вижу: вот она в колонне,
Впереди — комбат на BMW,
Мчит, рыча, готова к обороне,
Фрицам преграждает путь к Москве.
…У соседа — новенькая «Мазда»,
Отдавать такую жаль до слёз!
Так сосед вчера её «отмазал».
Справка! Плоскостопие колёс!

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
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