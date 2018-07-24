Команда Setl Group сыграла в футбол на школьном стадионе в ЖК «Солнечный город»

Setl City

Футболисты холдинга Setl Group провели товарищескую встречу с командой компании-подрядчика «Сотэкс» на стадионе первой школы в ЖК «Солнечный город». Общеобразовательное учреждение с двумя бассейнами, рассчитанное на 1375 учеников, будет введено в эксплуатацию в ближайшее время.

Футболисты Setl Group лично оценили качество футбольного поля и поставили ему высокую оценку. Отметим, что помимо футбольной зоны во дворе школы построены и оборудованы площадки для проведения массовых мероприятий, две комбинированные спортивные площадки для игры в баскетбол и волейбол, беговые дорожки, полосы препятствий, зоны для игр и отдыха.

В июле Setl City (входит в Setl Group) приступила к строительству восьмой очереди ЖК «Солнечный город». В новых корпусах 9.1 и 9.2 спроектированы квартиры от студий до трехкомнатных, а также квартиры евроформата. На первых этажах разместятся коммерческие помещения, где впоследствии будут открыты магазины, булочные, аптеки, кафе – все, что необходимо для комфортной жизни здесь. Застройщик также возведет подземную автостоянку.

Setl City

Рядом с новыми корпусами Setl City построит еще одну общеобразовательную школу на 1375 мест и детский сад на 220 малышей. В настоящее время проекты детского сада и школы проходят государственную экспертизу – строительство школы девелопер планирует начать уже в этом году. А сейчас на территории микрорайона уже работает детский сад на 220 малышей с бассейном, еще один садик с бассейном такой же вместимости также введен в эксплуатацию.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" - застройщик ООО "Сэтл Инвест", разрешение на строительство № 78-008-0239-2016 от 15.02.2016, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations