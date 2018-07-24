Шахтеры в Забайкалье объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты. Следователи проводят проверку

60 шахтеров золотодобывающего предприятия «Урюмкан» в Тунгокоченском районе Забайкальского края объявили голодовку и требуют выплатить им заработную плату. Об этом 24 июля сообщили в Следственном комитете по региону.

Как пишут местные СМИ, перебои в выплатах начались еще в начале 2018 года, а с мая зарплату и вовсе перестали выплачивать. Долги предприятия перед работниками составляют около 35 млн рублей. Следственный комитет начал проверку.

«Следователи СКР уже выехали в поселок Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района, в котором находится предприятие «Урюмкан». На месте следователи побеседуют с работниками предприятия, выяснят, насколько информация СМИ соответствует действительности. Будут также опрошены руководители предприятия, затребованы и изучены бухгалтерские документы. При необходимости будет назначена бухгалтерская экспертиза», – рассказали в СКР по Забайкалью.

Вице-премьер правительства региона Сергей Новиченко заявил изданию «Заб.ру», что «Урюмкан» не справляется с выплатой кредитов Промсвязьбанку.

В самом финансовом учреждении «Фонтанке» заявили: «Промсвязьбанк никогда не финансировал проект «Дарасунский рудник» группы компаний «Урюмкан». В рамках текущих кредитных договоров банк выполняет все свои обязательства. Банк финансировал инвестиционный проект по строительству золотоизвлекательной фабрики «Дархан», который успешно работает. По этому проекту все обязательства выполняются, как со стороны банка, так и со стороны предприятия. При этом банк готов вести конструктивный диалог и совместно с собственниками группы компаний «Урюмкан» найти оптимальное решение проблемы».

Прокуратура 16 июля уже завела административное дело на руководство предприятия за нарушение трудового законодательства.