Увлекающегося «наркострельбой» экс-сенатора Джабраилова исключили из «Единой России»

Предприниматель и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов, под действиями наркотиков устроивший стрельбу в столичной гостинице Four Seasons, исключён из партии «Единая Россия». Об этом 24 июля сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на адвоката Джабраилова.

«Решение, принятое Советом регионального отделения партии «Единая Россия» по ЦАО, об исключении Умара Алиевича Джабраилова из партии считаю преждевременным, ошибочным и нелегитимным. У. Джабраилов – бизнесмен, общественный деятель, меценат, патриот, очень много сделал для страны и для партии в целом», — прокомментировала адвокат Зима Бочалова.

Она отметила, что устав партии не предусматривает исключение членов с судимостью, решение принимается на совете «коллегиально, а не единолично».

Напомним, Джабраилов приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей за стрельбу в отеле Four Seasons на Охотном Ряду. В ночь на 30 августа 2017 года он, находясь в состоянии наркотического опьянения, выразил недовольство услугой доставки еды в номер двумя выстрелами в потолок, вышел в коридор с пистолетом в руке, спустился на лифте в холл на втором этаже и в присутствии сотрудников гостиницы, не реагируя на замечания, произвел еще один выстрел в потолок и вернулся в номер, где его и задержали.

Стрелял Джабраилов из наградного пистолета Ярыгина, выданного ему в соответствии с приказом Федерального агентства специального строительства № 64 от 16 февраля 2006 года. Руководил им тогда генерал армии Николай Аброськин, нынешний заместитель управляющего делами президента России.