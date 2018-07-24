Чемпионат мира по футболу 2018
Соцсетью мундиаля стал Instagram. Пользователи оставили там более 125 миллионов сообщений на тему чемпионата
Instagram стал самой популярной соцсетью во время проведения чемпионата мира по футболу в России. Об этом свидетельствуют данные исследования Brand Analytics, опубликованные 24 июля на сайте Mediascope.
За весь период проведения мундиаля пользователи Instagram запостили 2,4 миллиона сообщений на русском языке с тегами чемпионата. Если учесть комментарии, репосты и лайки, то число сообщений превысит 125 миллионов. Это 30% от всех сообщений, опубликованных в соцсетях и посвященных ЧМ. На втором месте по популярности идет «ВКонтакте» (26%), за ним Twitter (13%), Facebook (10%) и «Одноклассники» (7%).
Ну а самыми популярными приложениями во время мундиаля стали те, в которых можно познакомиться. Иностранные болельщики атаковали россиянок просьбами выпить кофе, сходить в бар или повеселиться. И, кажется, наши соотечественницы были совсем не против такого внимания.