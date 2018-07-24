Соцсетью мундиаля стал Instagram. Пользователи оставили там более 125 миллионов сообщений на тему чемпионата

Instagram стал самой популярной соцсетью во время проведения чемпионата мира по футболу в России. Об этом свидетельствуют данные исследования Brand Analytics, опубликованные 24 июля на сайте Mediascope.

За весь период проведения мундиаля пользователи Instagram запостили 2,4 миллиона сообщений на русском языке с тегами чемпионата. Если учесть комментарии, репосты и лайки, то число сообщений превысит 125 миллионов. Это 30% от всех сообщений, опубликованных в соцсетях и посвященных ЧМ. На втором месте по популярности идет «ВКонтакте» (26%), за ним Twitter (13%), Facebook (10%) и «Одноклассники» (7%).

Ну а самыми популярными приложениями во время мундиаля стали те, в которых можно познакомиться. Иностранные болельщики атаковали россиянок просьбами выпить кофе, сходить в бар или повеселиться. И, кажется, наши соотечественницы были совсем не против такого внимания.