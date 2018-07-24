Главу томского МЧС задержали при получении крупной взятки

В момент получения крупной взятки сотрудники ФСБ задержали начальника управления МЧС по Томской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета 24 июля.

По версии следствия, подозреваемый с июня по июль 2018 года потребовал от своего подчинённого «изыскать» деньги у коммерческих структур в обмен на покровительство.

«Впоследствии он отдал своему подчиненному распоряжение о незаконной выдаче предпринимателю, согласившемуся на вышеуказанные условия, лицензии на осуществление деятельности данной коммерческой организации при отсутствии необходимого оборудования», — рассказали в СК.

Полученная сумма изъята. Проводятся допросы подозреваемого и свидетелей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

На сайте томского управления МЧС указано, что главком руководит Михаил Бегун. Он пришёл на этот пост в феврале 2016 года. В 2018-м ему присвоено звание генерал-майора внутренней службы. Участвовал в ликвидации последствий многих чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в марте по подозрению в получении взятки задержали высокопоставленного сотрудника МЧС Бурятии. По версии следствия, 170 000 рублей топ-менеджер одной из местных фирм вручил чиновнику за покровительство при осуществлении пожарного мониторинга.

Также возбуждено уголовное дело в отношении замглавы МЧС Ульяновской области Сергея Золотова. Как полагают следователи, он получил вознаграждение за отказ накладывать штраф за нарушения пожарной безопасности.