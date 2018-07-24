В Кремле подтвердили, что Путина пригласили на встречу с Трампом в США

Администрация президента США предложила провести следующую встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в Вашингтоне. Как пишет Reuters, эту информацию 24 июля подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Он уточнил, что встреча должна пройти в конце 2018 года. Ушаков рассказал, что на саммите в Хельсинки 16 июля этот вопрос не обсуждали.

«Несколько дней спустя американская сторона вышла с предложением о проведении следующего саммита в Вашингтоне в конце текущего года», – заявил помощник президента РФ. Предложение передал российской стороне советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.

Россия пока не начинала подготовку к встрече, однако «достигнуто понимание, что ее нужно проводить».

Также Ушаков подчеркнул, что возможны и другие варианты — например, Путин и Трамп могут встретиться на саммите G20 в Буэнос-Айресе в конце ноября – начале декабря 2018-го.