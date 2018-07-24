В докладе о защите Конституции Германии России отдали пальму шпионского первенства

Главными действующими лицами в антигерманской шпионской деятельности, по данным контрразведки ФРГ, являются Иран, Китай и Россия. Последнюю также уличили в попытках влиять на общественную и политическую среду Германии.

Об этом говорится в докладе федерального ведомства по защите Конституции Германии, общие выводы по данным за 2017 год опубликованы 24 июля. В отчете о защите конституции утверждается, что российская разведка на немецкой территории прикладывает немало финансовых и организационных усилий.

«С использованием киберпространства масштабы шпионажа возросли. В центре внимания все сферы, от науки и политики до военной промышленности и бизнеса. Особенно Россию волнуют решения немецкого правительства, которые влияют на сферу их интересов. В частности, все, что касается деятельности в рамках НАТО и внешней политики Германии», – сказано в докладе.

Занимается Россия, уверены в разведке, и пропагандистской деятельностью среди немцев. Для этого она также активно использует Интернет, социальные сети и российские государственные СМИ.

«Целенаправленная пропаганда и кампания по дезинформации проводятся Россией по всему миру, чтобы дестабилизировать федеральное правительство и расшатать единство в вопросе расширения антироссийских санкций», – уверены авторы отчета.

Напомним, ранее Германия сообщала о возможном вмешательстве России в выборы в Бундестаг.