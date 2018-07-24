Тренируйся, ешь рыбу и спи днем. Как стать таким же, как Роналду

Феноменально завершился медосмотр звездного новичка туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду: биологический возраст 33-летнего спортсмена - всего 20 лет. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает некоторые из секретов внутренней молодости одного из лучших атлетов мира.

Александр Кулебякин/Интерпресс

Роналду неоднократно доказывал, что он лучший. На его счету пять «Золотых мячей» (награда лучшему футболисту года в Европе), пять побед в Лиге чемпионов, и звание чемпиона Европы. Теперь его уникальным физическим данным есть еще и научное подтверждение.

В организме Роналду всего 7% жира при среднем показатель для спортсмена его возраста – 10-11%. Ровно 50% массы его тела составляют мышцы при среднем показателе – 46%. На чемпионате мира-2018 Роналду стал самым скоростным футболистом с результатом 33,98 км/час. И если вы думали, что для таких достижений достаточно одного таланта и безупречных природных данных, вы ошибаетесь. Чтобы оставаться суперспортсменом, Роналду живет, тренируется, есть и спит вообще не так, как все. Образу жизни португальского нападающего удивляются даже его партнеры по команде.

Французский защитник Патрис Эвра как-то поделился впечатлениями от похода в гости к Криштиану Роналду, с которым он с 2006 по 2009 год играл вместе в «Манчестер Юнайтед». Эвра назвал португальца «машиной, не желающей прекращать тренировки».

«Роналду как-то сказал мне: «Патрис, пошли ко мне после тренировки». Я пошел и я был очень уставший, а на столе были только салат и обычная курица. Ну, и вода, а не какой-то сок. Мы начали есть, и я думал, что после этого будет много мяса, но не было ничего. Он закончил, встал и начал возиться с мячом, а потом сказал: «Пошли поиграем». Я такой: «А можно мне доесть?» — «Нет, пошли играть». И мы начали играть, а потом он говорит — пошли поплаваем в бассейне. Потом джакузи, сауна — и я все», — рассказывал Эвра.

Как Роналду тренируется

– В детстве обо мне всегда говорили, что я очень талантливый, но кто-нибудь всегда добавлял: «Да, но он слишком мелкий», – однажды вспоминал Роналду. – Так и было. Я был тощим, без мышц. Так что в 11 лет принял решение. Я знал, что очень талантлив, но решил – буду работать больше и усерднее всех, перестану играть как ребенок, перестану вести себя как ребенок. Я решил тренироваться так, словно могу стать лучшим в мире.

Smart work?bom dia ?ﾟﾇﾹ Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 3 Авг 2017 в 1:36 PDT

В свои 33 года Роналду помимо стандартных тренировок в футбольном клубе проводит различные индивидуальные занятия по 3-4 часа пять дней в неделю. Огромную часть времени он уделяет тренировкам, которые способствуют развитию сердечно-сосудистой системы. Это различные кардио-упражнения – бег, быстрая ходьба, велосипед.

Отдельный пункт программы — интенсивные круговые тренировки без остановки и почти на износ, программу которых для Роналду специально составил известный фитнес-тренер Брэд Кэмбел. Элементы все время меняются, но чаще других повторяются отжимания с хлопками или с выпрыгиваниями, спринт из позиции сидя, прыжки, приседания на одной ноге.

Также Роналду уделяет много внимания развитию самих мышц, благодаря чему получаются такие эффектные обложки:

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Роналду проводит классические силовые тренировки с использованием дополнительного веса, а также медбола, фитбола и другого спортивного оборудования. Сюда же входят подтягивания, занятия на брусьях и скручивания для развития пресса. По словам Роналду он делает до трёх тысяч скручиваний в день. В последнее время Роналду меньше уделяет внимания упражнениям на плечи, грудь и руки, и сосредоточился на развитии мышц, отвечающих за резкость и скорость.

Также пятикратный обладатель «Золотого мяча» много внимания уделяет восстановлению после матчей. После домашних игр «Реала» Криштиану всегда сразу отправлялся домой в район Ла Финка, где для него уже готовы две ванны. В ванне с горячей водой он проводит 5 минут, с холодной – 3. И так три круга.

Что Роналду ест

Бывший главный тренер «Реал Мадрида» Карло Анчелотти, с которым Роналду выиграл свою вторую Лигу чемпионов, удивлялся, что, в отличие от одноклубников, Криштиану никогда не пьет алкоголь, газировку и не ест сладкое. Даже после громких побед и успешных матчей, когда другие мадридцы позволяли себе расслабиться и сам Анчелотти не был против, Роналду не отступал от своей диеты.

Он потребляет в день 3 тысяч калорий. Основу диеты составляет рыба, морепродукты и овощи. И никаких гарниров. Еда готовится на гриле или в духовке. Вместо шоколадок — салат из сезонных фруктов.

Криштиану очень много пьет и в основном воду. Лишь на полдник может позволить себе сок из груши, апельсина, ананаса, яблока с добавлением лимона. В день – шесть приемов пищи с интервалом в несколько часов. На завтрак употребляет злаки, фрукты и хлеб.

В Испании сильно убеждение в том, что расставание с Ириной Шейк пошло на пользу португальцу именно с точки зрения оздоровления его питания. Местные журналисты считают, что любовь россиянки к фастфуду, блинам со сливками, конфетам и крему, плохо влияла на их кумира.

Как Роналду спит

В 2014 году Криштиану познакомился с британским исследователем сна Ником Литтлхэйлсом и это навсегда изменило подход португальского футболиста ко сну. Роналду отказался от стандартного 8-часового сна. Теперь он спит дважды в сутки: 4,5 или 6 часов – ночью, и еще 3 или 1,5 – днем.

Литтлхэйлс утверждает, что главное во сне – это учет циркадных ритмов (перепады интенсивности биологических процессов днем и ночью – из-за света и температуры), а вовсе не фиксированное количество часов. Один цикл составляет 1,5 часа. За это время тело человека проходит через все стадии сна, которые необходимы для отдыха и восстановления.

– Важно установить время, когда вам нужно просыпаться, и постоянно вставать именно в это время, – учит Литтлхэйлс. – Потом с учетом циклов отсчитайте время, когда нужно идти в кровать. 7 с половиной часов сна, то есть 5 циклов, – это оптимально для взрослого человека. Если вам надо вставать в 06:30, то правильно будет лечь спать в 11 вечера. Если не получилось лечь в 11, то лучше всего дождаться начала следующего цикла (00:30). Всегда лучше проснуться в конце цикла, чем посередине.

Обычному человеку достаточно сплошного 8-часового сна (точнее 7,5-часового). Но Роналду – профессиональный спортсмен, который тратит гигантское количество энергии во время тренировок и матчей, а значит ему нужно добирать силы днем. Обычно досыпание происходит с 13 до 15 часов или 17 до 19. Впрочем, Литтлхэйлс утверждает, что каждому человеку полезно вздремнуть полчаса днем.

Поза сна тоже имеет большое значение. Роналду всегда спит в позе эмбриона и на свежем постельном белье и матрасе толщиной не больше 10 сантиметров.

Дебют Роналду за «Ювентус» произойдет уже совсем скоро: 12 августа в традиционном товарищеском матче с молодежной командой туринского клуба в Виллар-Перозе.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»