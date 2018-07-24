Претензий по участку на Лазарева больше нет

Компания Л1

10 июля 2018 года вступило в силу решение, принятое Санкт-Петербургским городским судом в пользу ООО «Механический завод СПб» (ГК «Л1 – Строительная компания №1»). Оно касается назначения земельного участка площадью 0,26 га, расположенного в Петроградском районе на набережной Адмирала Лазарева.

Данный участок, несмотря на наличие у застройщика действующего разрешения на строительство, был включен в перечень ЗНОП на основании принятого зимой 2018 года закона о зеленых насаждениях. Компания подала в суд и выиграла его. Решение в пользу истца было получено 6 июня этого года, и спустя месяц оно вступило в законную силу.

Компания Л1 строит на участке, расположенном на самом берегу Невы, элитный семиэтажный жилой дом, который станет частью ЖК «Классика». Разрешение на его строительство получено в 2016 году.

ЖК «Классика» находится в исторической части города, недалеко от станции метро «Чкаловская» и набережной Малой Невки. Это район с развитой социальной, торговой и транспортной инфраструктурой. Три очереди ЖК «Классика» с единым охраняемым периметром были сданы в 2015 году.

ЖК «Классика» – застройщик ООО «Механический завод СПб», проектная декларация на сайте http://meh-zavod-dev.ru