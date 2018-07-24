Чиновник из Хельсинки отмыл 9 млн евро на поставках техники

Полиция Хельсинки раскрыла крупное дело о коррупции: сотрудник управления образования устроил бизнес за счёт государства.

Как сообщили 24 июля в полиции финской столицы, бывший глава информационного отдела и отдела безопасности Национального управления образования Финляндии Ханну Суониеми с 2006 по 2016 год заказал техники от имени своего ведомства на 9 млн евро, но покупки не поступили в госучреждение, а были проданы частным лицам по всей территории Суоми. Компьютеры, телефоны, другие IT-устройства и развлекательная электроника заказывалась у разных поставщиков, которые даже не являются поставщиками города Хельсинки. В ходе расследования удалось вернуть только 900 тыс. евро.

Помимо главного подозреваемого, ещё четверым, вероятно, предъявят обвинения в нарушении должностных полномочий. Двое из них также подозреваются в растрате. Одному из поставщиков вменяется мошенничество в особо крупных размерах. Среди фигурантов также есть посредники. Дело передано прокурору.