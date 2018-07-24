В Нижнем Новгороде убит журналист. Опознать его удалось только по татуировкам

В Нижнем Новгороде убили 27-летнего журналиста ГТРК Дениса Суворова.

Об этом сообщает NewsNN 24 июля. По данным издания, тело репортера нашли в районе Сенной площади — это центр города. Полураздетый погибший лежал в луже крови. Незадолго до этого местные жители слышали крики с расположенной по соседству стройплощадки.

Собеседница NewsNN рассказала, что журналиста забили до смерти камнем. Опознать мужчину удалось только по татуировкам. По версии другого собеседника, Суворов погиб от ножевых ранений.

Как сообщает портал Newsroom24, Суворов пропал в ночь на 22 июля. Он возвращался пешком домой из гостей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

В социальной сети на странице погибшего неизвестный оставил сообщение, что тот «получил по заслугам».

Суворов вел утренние эфиры «Вести Приволжья», а также программу «10 минут с «Политехом».