Черчесов номинирован на премию «Тренер года» по версии ФИФА

Заслуги Станислава Черчесова во главе сборной России на домашнем чемпионате мира вновь отметили – теперь уже на международном уровне. Как сообщает 24 июля пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА), отечественный специалист попал в список кандидатов на премию лучшему тренеру сезона.

Также на приз претендуют Массимилиано Алегри («Ювентус»), Златко Далич (Хорватия), Дидье Дешам (Франция), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Роберто Мартинес (Бельгия), Диего Симеоне («Атлетико»), Гарет Саутгейт (Англия), Эрнесто Вальверде («Барселона») и Зинедин Зидан («Реал»).

OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men’s Coach 2018:

Massimiliano Allegri

Stanislav Cherchesov

Zlatko Dalic

Didier Deschamps

Pep Guardiola

Jurgen Klopp

Roberto Martinez

Diego Simeone

Gareth Southgate

Ernesto Valverde

Zinedine Zidane



For the period 3 July 2017-15 July 2018 pic.twitter.com/BTD5E48lXh