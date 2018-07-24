В ЦИК РФ решили отложить вопрос по проведению референдума о пенсионной реформе на потом
ЦИК РФ должна была завтра рассмотреть на заседании вопрос по референдуму о пенсионной реформе. После полудня сегодня, 24 июля, этот пункт исключен из повестки. На сайте Центральной избирательной комиссии его уже нет.
В пресс-службе Центризбиркома объяснили, что вопрос рассмотрят позже и в установленные законом сроки, сообщает агентство «Росбалт», ссылаясь на ТАСС.
Вопрос о проведении референдума по поводу повышения пенсионного возраста был поднят партией КПРФ. Инициативная группа фракции подала документы в Мосгоризбирком, откуда они попали в ЦИК РФ. Авторы предлагают вынести на голосование вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»
Справка:
ЦИК на заседании (в 10-дневный срок) должен определить, соответствуют ли документы, поданные инициативной группой, и сформулированный вопрос законодательству, после чего Горизбирком столицы примет решение о возможности регистрации инициативной группы. В июне правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет. 19 июля Госдума приняла законопроект о пенсионной реформе в I чтении. До 24 сентября законодатели будут собирать поправки в законопроект.