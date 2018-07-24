В ЦИК РФ решили отложить вопрос по проведению референдума о пенсионной реформе на потом

ЦИК РФ должна была завтра рассмотреть на заседании вопрос по референдуму о пенсионной реформе. После полудня сегодня, 24 июля, этот пункт исключен из повестки. На сайте Центральной избирательной комиссии его уже нет.

В пресс-службе Центризбиркома объяснили, что вопрос рассмотрят позже и в установленные законом сроки, сообщает агентство «Росбалт», ссылаясь на ТАСС.

Вопрос о проведении референдума по поводу повышения пенсионного возраста был поднят партией КПРФ. Инициативная группа фракции подала документы в Мосгоризбирком, откуда они попали в ЦИК РФ. Авторы предлагают вынести на голосование вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»