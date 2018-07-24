Как в Венеции - не будет. Почему чиновники отказались от реформы рынка прогулок по рекам и каналам

Смольный решил не забирать у судоходных компаний пирсы на набережных Фонтанки, Мойки и канала Грибоедова для создания сети общественных причалов. Рынок избежит потрясений, но и не получит развития, говорят его участники.

Сделать причалы общественным достоянием, как в Венеции, предложил в августе 2017 года комитет по туризму. Существующая модель, когда пирсы десятилетиями сдаются в аренду нескольким судоходным компаниям, наносит ущерб туристам, городу и самому бизнесу, считал возглавлявший тогда ведомство Андрей Мушкарёв. Гостей города раздражают отсутствие четкого расписания и крики зазывал, а экскурсанты нередко получают травмы во время водных прогулок, поскольку суда не отвечают требованиям по безопасности. При этом держатели причалов инвестировать в обновление флота не хотят, а прочие игроки не могут.

Забрать у арендаторов пирсы и передать их в городское управление планировалось в 2018 году. Но проект так и завис на уровне идеи. В комитете по туризму, у которого теперь новый руководитель, сообщили, что сейчас совместно с комитетом по транспорту «разрабатывают концепцию развития городских причалов для обслуживания экскурсионно-прогулочных судов», которая будет включать «единую тарификацию для подходов судов» и «единый проект планировки и оформления».

Но транспортный блок пока не ответил взаимностью. Как сообщили «Фонтанке» в Агентстве внешнего транспорта, идея комитета по туризму «не отвечает ситуации», и это не «вопрос ресурсов». Существующая программа развития городских причалов до 2020 года предполагает использование инфраструктуры, оставшейся от аквабусов (перестали ходить в 2016 году. — Прим. ред.). «Сейчас они все задействованы, резерва нет. Денег на закупку новых пока в бюджете не предусмотрено», – пояснил заместитель руководителя ведомства Владимир Родионов. По его словам, в ближайшее время комитет по транспорту направит в комитет по туризму свою позицию.

Сейчас сеть городских причалов насчитывает 18 пирсов. Но они, за небольшими исключениями, располагаются на Неве, тогда как самые популярные у туристов маршруты пролегают по Мойке, Фонтанке и каналам. Коммерческим компаниям Смольный сдает 74 участка набережных. Договор заключается на три года, но по факту причалы остаются в одних руках на протяжении десятилетий. По словам участников рынка, новые конкурсы проходят редко, и в основном право аренды продлевается действующим игрокам.

По данным сайта ГБУ «Мостотрест», в управлении которой находятся набережные, в 2018 году прошло три конкурса на аренду городских причалов. Победителями стали ООО «Невские линии отдыха» (принадлежит владельцу «Астра Марин» Андрею Кузнецову), «Попутный ветер» и «Теплоход СПб». Результаты еще одного аукциона будут подведены в августе. На запрос «Фонтанки» о числе продленных договоров в ГБУ «Мостотрест» не ответили на момент публикации. В числе главных причалодержателей участники рынка нызывают крупнейших судовладельцев – «Нева Тревел Компани», «Аква-Экскурс», «Самсон» и др.

Кто зарабатывает на реках Петербурга

По оценке Ассоциации владельцев пассажирских судов, флот Северной столицы насчитывает 250 кораблей. 80% — это суда для прогулок по рекам и каналам (классы «Мойка», «Фонтанка», КС и ПС). Остальные — это теплоходы для «большой воды» («Нева», «Москва»), а также «Метеоры» и «Восходы». В навигацию 2017 года они перевезли около 2,1 млн пассажиров (1,7 млн из них только члены Ассоциации). При средней цене билета в 750 рублей оборот рынка водных перевозок может достигать 1,5 млрд рублей.

Но доходы судовладельцам приносят не только регулярные маршруты, но и аренда теплоходов под свадьбы, корпоративы и перевозку организованных групп по заказу турфирм. Ключевым игрокам это направление приносит от 20 до 40% выручки.

В число крупнейших судовладельцев входят: группа «Аква Экскурс» (37 судов с учетом аффилированных фирм «Круиз», «Нептун» и «Энигма»), «Матиссов остров» (27 судов), «Нева Тревел Компани» (25 судов), «Самсон» (18 судов).

Эти компании были созданы в начале 2000-х годов, хотя их основатели начинали карьеру еще в 1990-е. К примеру, совладелец «Аква Экскурса» Владимир Филиппов рассказывал в одном из интервью, что занимается водными перевозками с 1991 года – сначала сам сидел за рулем, а затем вместе с партнерами стал собственником судов. Лидеры рынка являются соучредителями Ассоциации пассажирских судов и иногда ведут совместный бизнес. К примеру, собственник «Матиссова острова» Александр Смольников и собственник «Нева Тревел Компани» Андрей Набатов в числе акционеров компании «Нева Балт Рива», в портфеле которой один теплоход и один причал на Крестовском острове. Совладелец «Самсона» Дмитрий Санг также известен как соучредитель некоммерческого партнерства «Городской водный автобус», запустившего в 2004 году проект аквабуса в Северной столице.

Также в городе работает около 150 катеров, которые принадлежат частным лицам и фирмам и тоже сдаются в аренду и катают туристов. Как правило, они построены по индивидуальным проектам или переделаны из рыболовецких судов. Объем этого рынка предприниматели оценивают не менее чем в 400 млн рублей за сезон.

Таким образом, совокупный объем рынка может достигать 2,5 млрд рублей. Сезон 2018 года обещает быть удачнее предыдущего. «Из-за чемпионата мира выросло количество «диких» туристов, но снизилось число организованных. Но турфирмы рассчитывают на отложенный спрос в августе и сентябре», – комментирует глава «Аква Экскурс» Владимир Филиппов. Положительно на загрузке сказалась хорошая погода, добавляет глава «Аква Марин» Андрей Кузнецов. Суммарно в 2018 году доходы судовладельцев могут вырасти на 10%. Но взрывного роста ждать неоткуда: действующая инфраструктура загружена до предела, а новых маршрутов не появляется. По оценке «Аква Экскурс», 70% объема рынка обеспечивают маршруты по каналу Грибоедова, Мойке, Фонтанке и Крюкову каналу. Остальные 30 распределяются между прогулками по Неве, ночным разводом мостов и турами в Петергоф.

Все по-старому

Отказ Смольного от создания городской сети причалов убережет рынок прогулок по рекам и каналам от потрясений и передела, но и не даст ему стимула для развития, считают сами его участники.

Большинство пассажирских судов, как и в ситуации с большой водой, — еще советское наследие, а обновление флота идет крайне медленно — в среднем 1 – 2 судна в год. Так, «Аква Марин» в 2013 году приобрел три судна «Пальмира», построенных по собственному проекту, но с тех пор только модернизировал действующий флот. Компания владеет проектом судна-площадки (теплохода с открытой палубой. — Прим. ред.) на 80 человек. «Но мы остановили процесс в связи с отсутствием программы развития городских причалов», – говорит Андрей Кузнецов.

«Обновление идет тяжело», – соглашается Владимир Филиппов. По его словам, «Аква Экскурс» в 2017 году ввел одно новое судно класса «Фонтанка» и разработал новый проект судна для перевозок по каналу Грибоедова на 42 места, которое могло бы прийти на замену «Мойке». Но корабль оказался слишком дорогим — порядка 15 млн рублей, – и пока компания не решила, будет его строить или нет. «Кредит взять можно, но его не отбить», – говорит предприниматель. Небольшие катера обходятся в разы дешевле (около 2 млн рублей), но это менее доходный бизнес, чем прогулочные суда: пассажиров меньше, заказы на аренду нерегулярны, при этом расходы на топливо и работу капитана сопоставимы.

Переход в ведение города причалов не решил бы проблему, считает Владимир Филиппов. По его словам, комитет по туризму не смог предложить внятных идей, как организовать доступ к общественным пирсам для всех желающих. «Допустим, каждая компания получит на разгрузку и погрузку корабля 15 минут. Но если автобус придет позже этого времени, к кому сядут пассажиры — к этой компании или к следующей?» – рассуждает он. На собственных пирсах можно перетасовать корабли, а вот на общественных это приведет к хаосу. Так что выходом могла бы стать система долгосрочной аренды вместо нынешней модели продляемых договоров.

Такого же мнения придерживаются в «Нева Тревел Компани». «Действующая система работает стабильно, а вот, к примеру, в Москве, где пошли по пути общественных причалов, участники жалуются на бардак», – говорит исполнительный директор компании Юрий Набатов. По его словам, развитие инфраструктуры все же происходит. К примеру, в 2018 году у «Нева Тревел Компани» появился обновленный причал у моста Ломоносова. Компания недавно взяла в управление катамаран из композитных материалов, который будет курсировать между Петербургом и Петергофом вместе с «Метеорами». Хотя средств на его покупку у компании тоже нет, и пока она платит его заводу-разработчику процент от прибыли. Также «Нева Тревел Компани» в этом году модернизировала два теплохода и проектирует новое судно для прогулок по каналам, но когда оно будет построено, топ-менеджер уточнить затруднился.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»