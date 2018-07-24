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Строительство
24.07.2018 16:04
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Смольный выдал разрешение на строительство Дворца бракосочетания на «рожке» напротив лавры

Петербургский Госстройнадзор 18 июля выдал разрешение на строительство МФЦ «Невский дворец бракосочетания» на вдающемся в Неву полуострове в створе Малоохтинского проспекта, известном горожанам как «рожок». Объект, ставший яблоком раздора между городскими активистами и инвестором, таким образом, могут начать строить уже сейчас. 

В 2009 году участок был приватизирован ООО «Фортуна Девелопмент», причем без торгов: в распоряжении КУГИ указана цена — около пяти миллионов рублей. С тех пор участок несколько раз сменил владельцев. Идея построить здесь Дворец бракосочетания принадлежит ООО «ИнвестГрупп», собственники — Анна Дронникова и Александр Аверьянов. Именно на их имена и выписано разрешение. 

Стоимость проекта оценивали в 1,5 млрд рублей. В мае 2017 года на Градсовет представили обновленный проект дворца, разработанный ООО «Урбис-СПб» Олега Харченко. Градсовет его согласовал, хотя и не без скандала — проект понравился далеко не всем.

Как писала «Фонтанка», активисты пытаются отстоять участок от застройки, используя как главный аргумент его площадь. Суть их доводов в том, что дворец просто не может быть «втиснут» на такой маленький клочок суши. Согласно данным кадастровой карты, площадь участка – 4 387 кв. м. Но это расчет без 20-метровой береговой полосы, на которой строить нельзя. Имеются также два топографических плана, которые говорят о площади полуострова. Один выполнен В. А. Демидовым в 2015 году, и в нем «рожок» занимает 0,71 га. Второй же был выполнен ООО «Альфа-Морион», и в нем площадь увеличена до 0,88 га. 

Именно этот второй расчет был представлен комитетом по градостроительству и архитектуре в городскую Комиссию по землепользованию и застройке (КЗЗ) в 2017 году. Опираясь на эти результаты, комиссия изменила границы полуострова в Генплане Петербурга и в Правилах землепользования и застройки, увеличив его до 0,88 га. Хотя ранее, в 2016 году, идя навстречу пожеланиям жителей, та же комиссия признавала, что реальная площадь участка на самом деле меньше. 

В апреле 2018 года на сайте ЦИАН внезапно появилось объявление от некоего Андрея, который заявлял, что хочет продать полуостров за 22 млн рублей. Однако представитель реального собственника заявил, что это сообщение — не что иное, как «происки активистов»

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