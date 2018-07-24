Дело о пытках в ярославской колонии передали в главное управление Следственного комитета

Уголовное дело о пытках заключенного Евгения Макарова в Ярославской колонии передали в главное управление Следственного комитета. Информация опубликована на сайте ведомства 24 июля. Поручение подписал председатель СК Александр Бастрыкин.

Дело об издевательстве над заключенным со стороны сотрудников колонии получило широкий общественный резонанс после публикации ролика с кадрами насилия. Видео 20 июля разместила на своем сайте «Новая газета». На кадрах мужчины в форме избивают Макарова дубинками и кулаками, буквально распяв его на партах. СК возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия» (статья 286 УК РФ).

Позже выяснилось, что ярославский следователь Радион Свирский уже проводил проверку по этой видеозаписи в июле 2017-го, но не нашел состава преступления и вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Сейчас Радион находится в армии, домой он вернется только в ноябре.

Тем временем 6 сотрудников ярославской колонии задержаны, 17 отстранены от работы. Ну а во ФСИНе сообщили, что в скором времени в каждом регионе появятся комиссии, которые будут проводить проверки случаев насилия над заключенными.

Ранее о передаче расследования из региона в Москву просили правозащитники, не будучи уверенными в объективности местного следствия.