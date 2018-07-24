Две москвички выпили воду из кулера после пробежки. Их увезли в больницу с химическими ожогами внутренних органов

Московские следователи начали проверку после сообщений прессы о загадочном инциденте с "кислотной" водой в спортивном магазине. Об этом говорится на официальном сайте столичного ГСУ СК РФ 24 июля.

Сегодня днём в СМИ и телеграмм-каналах появилась история о двух жительницах столицы, попавших в больницу. Накануне вечером увлекающиеся бегом девушки провели тренировку по обычному маршруту и на обратном пути зашли в спортивный магазин на улице Сайкина, где оборудована зона отдыха. Москвички выпили воды из кулера, после чего им резко стало плохо. Обеих пострадавших госпитализировали с химическими ожогами внутренних органов.

Следователи выясняют подробности произошедшего.